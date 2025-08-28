Condenaron al asesino de Mariano Barbieri, el ingeniero que fue asesinado en Palermo

Mariano Barbieri fue asesinado el 31 de agosto del 2023 en los bosques de Palermo. Qué pena recibió el asesino.

Este jueves, Isaías José Suárez, el hombre que asesinó a Mariano Barbieri en el barrio porteño de Palermo, fue condenado a 19 años de prisión por el delito de “homicidio agravado criminis causae”.

En las últimas horas, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11 dio a conocer el veredicto contra el cartonero de 31 años que asesinó a Barbieri de una puñalada el 31 de agosto del 2023 en los bosques de Palermo.

Sin embargo, la familia de la víctima no está conforme con la condena que recibió el asesino. Cabe destacar que la fiscalía había pedido que Suárez recibiera una pena a perpetua.

“Como familia esperábamos la pena máxima”, manifestó el hermano de Mariano. “Es una etapa larga y dura vinimos acá para sangrar nuevamente”, expresó con dolor el padre de la víctima. “No entiendo porque solo 19 años si es la persona que mató a Mariano”, exclamó Maricel Gonzalez, la viuda de Barbieri.

El asesino de Mariano Barbieri Isaías José Suárez, el asesino de Barbieri. X