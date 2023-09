Asesinato del ingeniero en Palermo: la reconstrucción del hecho y un posible sospechoso

Los investigadores del crimen del ingeniero civil Mariano Barbieri (42), quien fue atacado el miércoles por la noche en el barrio de Palermo, establecieron que la víctima permaneció dentro del parque Tres de Febrero "no más de cinco minutos", lapso en el que fue asaltado y apuñalado por un único agresor. Las cámaras de seguridad captaron la salida de un posible sospechoso que aún no pudo ser identificado.

Fuentes de la investigación aseguraron que una imagen se ve el ingreso de la víctima al parque pasadas las 22.30, en el cruce de la avenida Del Libertador y Lafinur, y esa misma cámara registró la salida, cuando el ingeniero caminó hasta la heladería "Cremolatti" en la que pidió ayuda, se desplomó y finalmente murió.

El jefe de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad, Miguel Ángel Fornaro, precisó en declaraciones a la prensa que desde que Barbieri arribó al parque hasta que se fue de él, con una herida en el pecho provocada por su asaltante, "no pasaron más de cinco minutos".

"Ingresó y salió por el mismo lugar, el cruce de la avenida Del Libertador y Lafinur", explicó un investigador, quien agregó que en esos "cuatro o cinco minutos en los que estuvo allí fue asaltado y apuñalado".

El hombre fallecido./FOTO: INSTAGRAM MARIANO BARBIERI

Los pesquisas analizaban ahora otras grabaciones para intentar identificar a un supuesto sospechoso al que se lo ve salir del parque momentos después del atraco, que se condice con el testimonio de la persona que alertó a las 22.45 a la línea 911 y denunció el hecho.

"Tenemos una cámara donde se ve a una persona saliendo del lugar. Se está analizando eso y el recorrido que realizó esa persona", agregó la fuente consultada.

El propio superintendente Fornaro explicó que se cuenta "en virtud de las imágenes del radio de lo que comprende alrededor de la plaza (Sicilia), un sentido de fuga. Y hay testimonios de testigos. No del hecho, pero sí de circunstancias parecidas”.

“Tengo a alguien que se retira cuando ocurre el suceso. Tenemos a una persona que sale y que no se ofrece como testigo, entiendo que es una persona que cuando se retira del parque se dirige a su domicilio, no creo que sea alguien en situación de calle. No tengo el domicilio. Tengo una sola persona”, dijo el jefe policial.