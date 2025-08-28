Femicidio de Rocío Collado: el novio de la docente fue imputado y pasó a la cárcel

El fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual Iván Ábalos imputó la tarde de este jueves a Yamil Jesús Yunes (31), detenido por el femicidio de su novia, la docente Rocío Maricel Collado , ocurrido el martes en San Rafael .

A raíz de las contundentes pruebas que lo sindican como autor del asesinato de la profesora de Lengua, el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) lo acusó formalmente por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género , es decir, femicidio . Con esa calificación, el sospechoso arriesga como única pena la prisión perpetua , en caso de que llegue a juicio oral y público.

Yunes permanecía internado en el Hospital Schestakow desde el martes, bajo custodia policial, luego de haber sido detenido como principal sospechoso del crimen de su pareja . Luego de recibir este jueves el alta médica, las autoridades lo imputaron de inmediato y ordenaron su trasladado a un complejo penitenciario del sur provincial, mientras los detectives avanzan con la recolección de pruebas y el inminente pedido de prisión preventiva.

A partir del adelanto de la necropsia que llegó el miércoles al despacho del fiscal Ábalos , se logró establecer que la muerte de Collado se produjo mediante asfixia . Más allá de eso, en un primer momento se advirtió que el cuerpo presentaba múltiples lesiones de arma blanca y cortes importantes en el cuello, de acuerdo con los trabajos que se desarrollaron en la escena.

Por eso, con la finalidad de terminar de reconstruir el ataque letal, los pesquisas aguardaban por los resultados completos de la autopsia que practicó el Cuerpo Médico Forense (CMF), así como también de los análisis sobre los rastros y huellas recolectadas en el vehículo donde hallaron el cadáver y en el departamento donde residía la pareja.

La desaparición de la docente y el hallazgo del cadáver

Todo comenzó durante la madrugada del martes, cuando los padres del acusado llamaron a la línea de emergencias 911 preocupados por la conducta de su hijo, quien había llegado a su domicilio de calle Independencia en un estado de alteración, aparentemente bajo los efectos de estupefacientes, y sin la compañía de su novia.

El relato de los padres de Yunes encendió las alarmas, por lo que el sospechoso fue aprehendido y trasladado al área de Salud Mental del Schestakow, mientras se iniciaba la búsqueda del paradero de la docente. La información policial sostenía que en sus prendas de vestir se observaron manchas de sangre, lo agravó su situación.

escena femicidio San Rafael Los trabajos de la Policía Científica en la escena del hallazgo del cadáver. Gentileza Info Ya.

En medio de las tareas, ya en horas de la mañana de esa jornada, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recibió la pista sobre un Fiat Fiorino con características similares al rodado de la mujer, el cual llevaba varias horas estacionado en calle Izuel al 800.

Al llegar, los policías constataron que se trataba del utilitario de Collado. En el interior, dieron con el cuerpo de la educadora, observando a simple vista múltiples cortes en todo el cuerpo y una herida profunda en el cuello.

De esa forma, Yunes quedó fuertemente comprometido por el homicidio de la mujer y, finalmente, este jueves fue imputado como autor del femicidio.