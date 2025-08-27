Dolorosa coincidencia en San Rafael: los abuelos de dos víctimas de femicidio son amigos

Es que los abuelos de Florencia y Rocío son vecinos y mantienen una amistad desde hace años. Es más, las jóvenes víctimas eran amigas de niñas y jugaban en la calle cuando iban los domingos a visitar a sus abuelos.

La dolorosa coincidencia la dio a conocer la madre de Florencia Peralta al ser consultada por el caso de su hija y el reciente femicidio de Rocío Collado .

“A Rocío la conocemos desde que estaba en el vientre de su mamá. Los padres de Susana (mamá de Rocío), son vecinos de mis de mis exsuegros, o sea, que se han criado con mis hijos”, dijo en diálogo con MDZ Radio, Graciela Bianchi.

“Yo estoy todavía en shock, nos ha tocado muy de cerca este caso. Estamos realmente impactados y en shock porque conocemos a la familia, es gente buena, de trabajo, gente que se esfuerza todos los días para salir adelante. Enterarte de cosas como estas te parte el alma, más a nosotros que estamos a 13 días de que se cumplan 10 años del asesinato de Flor”, agregó la mujer.

Además, Graciela puso en duda la posibilidad de que Yamil Yunes haya tenido un brote psicótico. “Una persona que la asfixia, que la corta y prácticamente la decapita, ¿creés que estaba en un brote psicótico? Estaba en todos sus sentidos, porque no le puede cortar el cuerpo como se lo ha cortado”, dijo.

“Una persona está en un brote psicótico, se va. Pero él no, él la pensó, la asfixió, la cortó, después la envolvió en una sábana, la puso en el vehículo, llevó el vehículo y lo dejó en otro lugar, trasladó el cuerpo. Una persona con un brote psicótico no va a hacer semejante trabajo como el que él hizo”, agregó.

El femicidio de Florencia Peralta

En septiembre de 2016 Florencia Peralta fue asesinada por su expareja en San Rafael. “Florencia era policía, trabajaba en San Rafael, en la comisaría 8º. Y hacía 3 meses más o menos que se había separado de Damián Ortega, el papá de su hijo. Tenían una relación, entre comillas buena, porque estaba el bebé de por medio. Florencia le permitía que fuera a la casa a ver a Augusto. Él se lo llevaba o a veces se quedaba ahí a dormir con el nene, mientras ella estaba de guardia. En muchos casos él se quedaba se quedaba en la casa”, contó Graciela.

“Damián nunca trabajó, él manejaba la tarjeta de débito de Florencia porque un psicópata narcisista te va trabajando la psiquis hasta que logra su cometido que es dejarte totalmente desarmada y manejada por él”, agregó.

escena femicidio San Rafael Escena de femicidio de San Rafael.

En cuanto al femicidio, Graciela puntualizó que Ortega golpeó a Florencia por la espalda y la ahorcó con un cable en su casa y frente a su hijo. El caso de Florencia fue el primer juicio por jurado de San Rafael en 2019 y Ortega fue condenado a prisión perpetua. “Lamentablemente 35 años no es nada para nosotros”, cerró.

El femicidio de Rocío Collado

Rocío Collado estaba desaparecida y ayer encontraron su cuerpo sin vida en un vehículo estacionado. Fuentes policiales señalaron que la docente de 30 años fue hallada sin vida en el interior de un Fiat Fiorino estacionado en calle Izuel al 800, con heridas de arma blanca en la zona del cuello.

El novio de Rocío es el principal sospechoso del femicidio. De acuerdo con fuentes de la investigación, el hombre tenía manchas hemáticas en el pantalón al momento de ser aprehendido. Fue trasladado inicialmente al área de Salud Mental del hospital Schestakow, donde quedó bajo asistencia médica y con custodia policial. Hoy se supo, según los datos preliminares de la necropsia, que Rocío Collado murió asfixiada.