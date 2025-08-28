Trágico accidente en Luján de Cuyo: una mujer murió atropellada mientras cruzaba la calle

La mujer tenía 45 años y fue impactada por un Volkswagen Gol en el cruce de calles Paso y 1 de Mayo. El conductor quedó demorado por el accidente fatal.

Una mujer fue víctima de un accidente fatal este jueves al ser atropellada por un auto en Luján de Cuyo. Se llamaba Lucía Viviana Salazar, tenía 45 años y murió al ser impactada por un vehículo mientras cruzaba la calle. El conductor dio negativo el test de alcoholemia, pero fue demorado y quedó a disposición de la Justicia.

El siniestro se registró minutos antes de las 15 cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre una mujer que había sido arrollada por un auto en el cruce de calles Juan José Paso y 1 de Mayo, en el distrito de Carrodilla.

Cómo fue el accidente fatal De acuerdo con la reconstrucción que realizaron los policías que trabajaron en la escena, Rodrigo Andrés Masjuan conducía su Volskwagen Gol rojo por Paso, hacia el este. A la altura de la mencionada intersección, mientras el semáforo se encontraba intermitente en amarillo, atropelló a Salazar, quien iba cruzando esa arteria en dirección al norte.

La víctima quedó con signos vitales bajos, a raíz de las lesiones sufridas por el fuerte impacto. Y, minutos después, cuando llegó la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), el personal médico constató que su deceso.

WhatsApp Image 2025-08-28 at 17.08.45 Los trabajos de policías y personal del SEC en la escena del accidente. Gentileza.