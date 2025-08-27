Accidente con caída a un canal en El Bermejo: una de las mujeres está embarazada

Trabajadores municipales ayudaron a dos mujeres y a un niño a salir del canal tras el accidente. El conductor responsable ignoró el disco de "pare" y se retiró del lugar.

Las mujeres y el niño salieron del canal con ayuda de personal municipal y vecinos que se encontraban en la zona del canal.

Un accidente de tránsito se registró en la mañana de este miércoles en la intersección de las calles Profesor Mathus y Nuestra Señora del Carmen, Guaymallén, Mendoza. Un Volkswagen Voyage, ocupado por dos mujeres -una de ellas embarazada de 4 meses- y un niño de siete años, fue impactado por un Gol que no respetó la señal de PARE, y provocó que el primero cayera al canal.

Las ocupantes del vehículo siniestrado se dirigían al Hospital Pediátrico Humberto Notti para atender la fiebre del menor cuando ocurrió el accidente en el distrito de El Bermejo. Con ayuda de personal municipal y vecinos, lograron salir del canal ilesas, aunque con shock, frío y humedad. La mujer embarazada y el niño continuaron por sus medios hacia el hospital ya que según personal policial las lesiones no eran de gravedad y no hacía falta llamar a la ambulancia aunque se tratara de una mujer embaraza y un menor con un cuadro de fiebre.

Video: mirá cómo quedó el auto embestido Accidente en Bermejo Mercedes Gómez

El responsable de la caída al canal se retiró del lugar El conductor responsable se detuvo, verificó el estado de las víctimas, proporcionó sus datos y se retiró, lo que generó malestar entre los presentes. Personal municipal y vecinos intentaron retirar el vehículo sumergido, pero los esfuerzos iniciales fracasaron debido al peso del automóvil lleno de agua, requiriéndose una grúa de mayor capacidad.