Cayó una banda de chilenos que realizaban entraderas en Palermo

Una persecución policial en el barrio de Palermo terminó con la detención de tres delincuentes chilenos acusados de realizar entraderas en distintos edificios de la zona. Los sospechosos, de 24, 27 y 36 años, fueron capturados tras escapar en un vehículo y continuar la fuga a pie.

El operativo comenzó cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad fueron alertados sobre un robo en un edificio ubicado en Soler al 6000 . Según la denuncia, los ladrones escaparon a bordo de un Toyota Yaris.

Tras un rápido despliegue, los agentes iniciaron una persecución que finalizó en Amenábar al 100. Allí, los sospechosos abandonaron el auto y continuaron la fuga a pie en distintas direcciones. Finalmente, fueron detenidos en inmediaciones del predio del Ceamse.

Al ser identificados, se constató que los tres contaban con antecedentes penales por robo, violación de propiedad y desacato. Además, se confirmó que dos de ellos habían ingresado ilegalmente a la Argentina.

Durante el robo en el edificio de Soler, la banda violentó cuatro departamentos que se encontraban vacíos al momento del hecho.

Dentro del vehículo y entre las pertenencias de los detenidos se secuestraron cinco celulares, $1.199.500, 106 dólares y 60 euros, además de unas 20 tarjetas de crédito. También hallaron un bolso gris, una mochila negra y un morral.

A su vez, incautaron veinte gorras, dos notebooks, una consola de videojuegos con dos joysticks, un cargador de netbook, dos barretas, dos destornilladores, un cuchillo de cocina, siete relojes, doce perfumes, cuatro botellas de whisky, cinco anteojos de sol, siete jeans, un pantalón deportivo, seis bolsos, dos remeras, cuatro camperas, dos pares de zapatillas, un celular de alta gama, una tablet y documentación del vehículo, entre otros elementos.

Sospecha por otro robo

A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores establecieron que los detenidos podrían estar vinculados a un robo de características similares ocurrido el fin de semana pasado en Lafinur al 3100.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 60, cuyo titular es el Dr. Bignone, con intervención de la Secretaría 71 del Dr. Antelo, donde se labraron actuaciones por robo bajo la modalidad ausencia de moradores.