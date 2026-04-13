Caso propofol: el hallazgo en el edificio de "Tati" Leclercq que la vuelve a complicar

Semanas atrás, se desató un escándalo debido a la muerte de Alejandro Zalazar, anestesista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El caso sacó a la luz el robo y consumo de drogas hospitalarias como el propofol. Una de las más complicadas es Chantal “Tati” Leclercq, quién fue imputada por administración fraudulenta y el robo de anestésicos del Hospital Rivadavia.

Encontraron agujas en el laundry de su edificio En mayo del año pasado, los vecinos de un departamento situado sobre la avenida Santa Fe al 5300, encontraron dos agujas hipodérmicas en el laundry del edificio. El primer episodio ocurrió el 22 de mayo. “Buenas, por favor, revisen los bolsillos de su ropa antes de mandarla a las lavadoras y secadoras. Me encontré con todo esto en el filtro de una de las secadoras”, dice el mensaje que envió uno de los vecinos.

Tati leclercq agujas 2 Dos días después, un vecino vivió una situación similar: “Por favor revisen antes de lavar y secar. Es un peligro esto”. En ninguna de las dos situaciones, Leclercq se manifestó al respecto.

Tati Leclercq agujas Los allanamientos a Leclercq A su vez, la joven quedó bajo la lupa en la causa que investiga la muerte de Zalazar. Por lo tanto, la semana pasada, se llevaron a cabo dos procedimientos en dos domicilios vinculados a Leclercq.

Video: así fue uno de los allanamientos Así allanaron a Tati Leclercq Los allanamientos ocurrieron en una propiedad del country Santa Bárbara y en un departamento situado sobre la avenida Santa Fe al 5300. Fuentes cercanas al caso le confirmaron a MDZ que durante los procedimientos se secuestraron un celular y una tablet. Sin embargo, en ninguno de los domicilios encontraron ampollas de propofol o fentanilo.