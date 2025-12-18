Caso Loan: declara la nuera de Victoria Caillava y podría aportar datos clave sobre la desaparición del nene

María Regina Escobar, esposa del hijo de Victoria Caillava, prestará testimonio presencial ante la jueza Cristina Pozzer Penzo. La testigo habría estado en el campo el día que desapareció Loan Danilo Peña.

En el marco de la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña, María Regina Escobar, esposa del hijo de María Victoria Caillava, prestará testimonio presencial este jueves a las 10 ante Cristina Pozzer Penzo. La testigo habría estado en el campo el 13 de junio y fue quien primero informó sobre la desaparición del menor a su esposo.

¿Por qué es relevante el testimonio de Escobar? Los querellantes solicitaron que la mujer fuera citada a declarar porque Bertón indicó en ocasiones anteriores que Escobar fue quien le comentó por primera vez sobre la desaparición del damnificado, mediante un estado de WhatsApp de una vecina. Además, según el escrito presentado, ambos se encontraban juntos en el campo cosechando zapallitos el día que vieron por última vez a Loan.

¿Qué información podría confirmar o refutar la testigo? Según consta en el pedido de los querellantes, Bertón refirió que su esposa lo acompañó al campo La Florida en dos turnos: de 8 a 12, y luego por la tarde de 16:30 hasta las 20:30 o 21:00. Incluso habría participado con él del traslado de animales, circunstancia que ella podría confirmar o refutar con su testimonio. Esta información resulta crucial para reconstruir los movimientos y presencias en la zona el día de la desaparición.

¿Qué otros análisis se están esperando en la causa? Con respecto al pedido de análisis técnicos y científicos sobre el Ford Ka y la camioneta Ford Ranger involucrados en la investigación, la abogada López Cornara confirmó que se espera el resultado de los informes. Estos estudios están siendo elaborados por la Unidad Criminalística de Alta Complejidad de la Policía Federal Argentina.

¿Cuándo será el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña? La audiencia preliminar está programada para el 27 de febrero a las 9:30 horas. En ese momento las partes tratarán las pruebas y la lista de testigos que participarán del proceso. La fecha definitiva del juicio oral se conocerá después de esa jornada preliminar, una vez que se resuelvan las cuestiones procesales pendientes.