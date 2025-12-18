Conmoción en Hurlingham: un hombre mató a su mamá y luego intentó suicidarse

Nahuel Leonel Bidegain mató a puñaladas a su mamá. Tras el crimen, intentó suicidarse y se tiró del balcón.

Un terrible episodio mantiene en vilo a la localidad de Hurlingham, donde un hombre de 27 años, identificado como Nahuel Leonel Bidegain, mató a puñaladas a su mamá. Tras el crimen, intentó suicidarse y se tiró del balcón. En estos momentos, se encuentra internado.

El hecho ocurrió el miércoles, en una casa ubicada en la calle El Ñandú al 4900. Una vez en la vivienda, los efectivos encontraron a Bidegain tirado en el frente del domicilio con varios cortes en el cuello.

Por otro lado, la víctima, identificada como Fabiana Stella Torres (56) presentaba varias puñaladas en la espalda. La mujer fue trasladada al Hospital de Haedo. Sin embargo, allí confirmaron su fallecimiento.

Por otro lado, el atacante se encuentra internado en un hospital local, con pronóstico reservado.