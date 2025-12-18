Enviaron a juicio al subcomisario acusado de violencia de género: la denuncia y el escandalo que protagonizó

En el año 2023, el subcomisario Sergio Omar Vilches quedó bajo la lupa de Justicia tras ser denunciado por abuso sexual y violencia de género por parte de su expareja, con quien convivía en el departamento de Junín. Este miércoles, el juez Armando Martínez confirmo la elevación a juicio de la causa. Los detalles y el escándalo que protagonizó.

El dictamen del magistrado del Juzgado Penal Colegiado N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial (3CJ) se ventiló durante una audiencia celebrada en la Sala Juan Bautista Alberdi , en el edificio del Poder Judicial de Mendoza que funciona en San Martín . Allí, hizo lugar al requerimiento de la fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual Mariana Gutiérrez , para que el expediente pase a debate oral, luego de que se presentaran todas las pruebas reunidas en contra del efectivo policial.

La acusación que sostienen desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) está sustentada, principalmente, en la presentación judicial que realizó por la exesposa de Vilches hace más de dos años. A raíz de la denuncia, el subcomisario de la Policía de Mendoza fue imputado por cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal en contexto de violencia de género , todos en concurso real.

De acuerdo con la investigación, las agresiones sexuales fueron perpetradas entre los años 2018 y 2022 en el domicilio que compartía la entonces pareja en Junín .

Tras los primeros avances que tuvo la causa, el policía accedió la detención domiciliaria. Sin embargo, recientemente le revocaron el beneficio luego de protagonizar un escandaloso episodio en pleno centro de San Martín.

La situación se vivió en agosto de este año, cuando Vilches fue citado a una audiencia en la Delegación Administrativa de la 3CJ, ubicada en calle 25 de Mayo. El funcionario público contaba con permiso para movilizarse por sus propios medios hasta el edificio judicial, por lo que se dirigió hasta ese lugar junto a su actual pareja.

Cuando estaba llegando, su abogado le dijo que estaba retrasado y pidió que lo esperara en un café ubicado en las cercanías. Así, el subcomisario acusado por violencia de género ingresó al local, se sentó y pidió algo para tomar, mientras aguardaba por la llegada del letrado.

Portada policía Vilches 2

No obstante, esa situación fue advertida por su excónyuge y denunciante en la causa, quien también estaba llegando a la sede del MPF para estar presente en la audiencia. Acto seguido, abordó a Vilches para recriminarle que estaba incumpliendo la detención domiciliaria, comenzó a filmarlo y también dio aviso a la línea de emergencias 911, por lo que policías fueron desplazados hasta el lugar.

En medio del escándalo, los uniformados que llegaron a la escena aprehendieron de manera preventiva a Vilches, quien luego quedó detenido por la presunta violación del beneficio que le había otorgado la Justicia.

A raíz de todo eso, la fiscal del caso solicitó días después que le revocaran la domiciliaria, pedido al que un juez hizo lugar. Así las cosas, el subcomisario quedó tras las rejas en el Complejo Penitenciario N°2 San Felipe, ubicado en la Ciudad de Mendoza, donde ahora aguarda por el debate en su contra.