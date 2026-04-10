Casamiento en la Quebrada de las Conchas: imputaron a una mujer por presentar una autorización falsa

La Justicia de la provincia de Salta imputó a una mujer de 36 años por presentar una autorización ambiental presuntamente falsa en el marco de la investigación por un casamiento realizado en la Quebrada de las Conchas , un área natural protegida.

El hecho está vinculado a la ceremonia entre Nicole Pocoví y Federico Maran, que tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 68 y generó controversia por haberse desarrollado en una zona de alto valor ambiental.

La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó a la mujer por el delito de falsificación de instrumento público en concurso ideal con uso de documento falso, según lo establecido en el Código Penal.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal de Salta, la documentación presentada para autorizar el evento presentaba múltiples irregularidades.

Las autoridades provinciales aclararon que nunca se emitió una autorización oficial para realizar el evento en la reserva natural. Entre las inconsistencias detectadas, se mencionó el uso de un membrete institucional que no corresponde al vigente y la inclusión de una firma que no pertenece al funcionario competente.

Ante la imputación, la acusada solicitó declarar por escrito y cuenta con un plazo de 48 horas para presentar su descargo.

Avanza la investigación

En paralelo, este viernes prestaron testimonio funcionarios del área de Ambiente ante la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON). Entre ellos, el secretario del organismo, Alejandro José Aldazabal, quien aportó documentación administrativa y desconoció la supuesta autorización.

También declaró el guardaparques Gonzalo Cristofani, quien brindó detalles sobre las características del área protegida.

Para los próximos días se espera la declaración de tres efectivos policiales que participaron del operativo: el comisario a cargo, un agente que elaboró el informe y una uniformada que estuvo presente en el lugar.