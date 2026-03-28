Así fue la ceremonia de Franco y Mara en el casamiento más austral del país

En el extremo más austral del país, donde el hielo domina el paisaje y el viento polar marca el pulso cotidiano, una pareja selló su amor con una boda muy emotiva. En la Base Esperanza , en plena Antártida Argentina , Franco y Mara celebraron su casamiento religioso junto a sus hijas, en un escenario tan inhóspito como profundamente simbólico.

La pareja se había conocido allí mismo doce años atrás, cuando ambos cumplían funciones en la base. Él, sargento primero del Ejército; ella, bióloga de la Dirección Nacional del Antártico. Aunque ya estaban casados por civil desde 2017, siempre habían soñado con sellar su unión religiosa en el lugar donde comenzó su historia.

Este año, ese deseo finalmente se concretó. La familia se encuentra invernando en la base, una experiencia que implica permanecer durante meses en condiciones extremas, con temperaturas bajo cero y aislamiento casi total. Junto a sus hijas Alma y Luna, decidieron dar este paso rodeados de sus compañeros de misión.

La ceremonia se realizó en la capilla San Francisco de Asís, un pequeño pero significativo espacio dentro de la base, que funciona como punto de encuentro espiritual para quienes viven allí. El casamiento fue oficiado por el capellán castrense Gabriel Muñoz, quien llegó a bordo del ARA Almirante Irízar , en el marco de la Campaña Antártica de Verano 2025/26.

No fue un evento más. Se trató del duodécimo matrimonio celebrado en la historia de la base, un dato que refuerza el carácter excepcional de la escena: una boda en medio del continente blanco, con el viento golpeando afuera y una comunidad pequeña pero unida como testigo.

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Pero la historia trasciende lo romántico. Base Esperanza es la única base antártica argentina donde viven familias de forma permanente. Allí hay escuela, registro civil, correo, radio y hasta una huerta hidropónica que permite cultivar alimentos frescos en condiciones extremas. La vida cotidiana se organiza en torno a estas estructuras, que hacen posible lo impensado: criar hijos en uno de los lugares más inhóspitos del planeta.

Ese mismo sitio fue escenario de otro hito histórico: el nacimiento del primer argentino en la Antártida, en 1978. Desde entonces, la base se convirtió en un símbolo de presencia permanente y arraigo en el territorio.

Proyecto de vida en la Antártida Argentina

En ese contexto, la boda de Franco y Mara adquiere un significado mayor. No solo celebraron su amor, sino que reafirmaron un modo de vida. Elegir quedarse, formar una familia y proyectar futuro en la Antártida implica compromiso, vocación y una fuerte conexión con el país.

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La presencia de instituciones como la Dirección Nacional del Antártico y el despliegue logístico del ARA Almirante Irízar forman parte de una política sostenida que permite habitar el territorio durante todo el año.

En ese entramado, las historias personales cobran un valor especial. Porque la soberanía no solo se sostiene con investigación científica o presencia militar, sino también con gestos cotidianos: enseñar, trabajar, criar hijos y, como en este caso, celebrar el amor.

Así, en medio del hielo y bajo un cielo extremo, Franco y Mara volvieron a decir “sí”, esta vez con una ceremonia religiosa e íntima que, sin embargo, refleja algo mucho más grande: la vida que late incluso en los confines del mapa.