Buscan a una joven mendocina vista por última vez en la Arístides

Una joven mendocina de 23 años es intensamente buscada luego de haber sido vista por última vez el sábado por la noche en la calle Arístides Villanueva , de Ciudad. La información fue difundida oficialmente por el Ministerio Público Fiscal, que pidió colaboración a la comunidad para dar con su paradero.

Se trata de Sofía Candela Lana Bengut, quien desapareció el sábado 4 de abril alrededor de las 23:30. Desde ese momento no se tienen novedades sobre su ubicación, lo que activó un operativo de búsqueda .

El caso es investigado por la Fiscalía de Instrucción N°18, que forma parte de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional. Desde allí solicitaron la difusión de sus datos y su imagen para ampliar el alcance de la búsqueda .

Difunden la imagen de la joven para ampliar la búsqueda en Mendoza.

Según la información oficial, la joven mide aproximadamente 1,60 metros y tiene tez blanca. Sus ojos son de color marrón claro y lleva el cabello rubio con reflejos, ondulado y por debajo de los hombros.

Además, indicaron que no posee tatuajes visibles, usa aritos en las orejas, no tiene piercings y presenta una cicatriz en la pera. Estos detalles son considerados importantes para facilitar su identificación.

Al momento de su desaparición vestía un buzo tejido de lana color gris, un pantalón de jean ajustado azul y zapatillas negras con blanco, con suela de plataforma, marca Puma.

Piden colaboración para dar con su paradero

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron a la población que, ante cualquier dato que pueda aportar a la búsqueda, se comuniquen de manera inmediata al 911. La colaboración ciudadana resulta fundamental en este tipo de casos.

Por el momento no trascendieron más detalles sobre las circunstancias de la desaparición. La investigación sigue en curso mientras continúa la búsqueda para dar con Sofía lo antes posible.