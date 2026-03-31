Buscan al chofer de un camión que cayó a un arroyo en la autopista Córdoba - Rosario

El siniestro fue este martes al mediodía a la altura de General Roca. Bomberos, policías y una brigada acuática trabajan en el lugar para localizar al chofer.

Un importante operativo se desplegó este martes en la autopista Córdoba–Rosario en búsqueda del chofer de un camión que despistó y terminó dentro de un arroyo en la autopista Córdoba-Rosario.

Un importante operativo de rescate se desplegó este martes en la autopista Córdoba – Rosario luego de que un camión despistara y terminara dentro de un arroyo. Equipos de emergencia trabajan intensamente en la zona para intentar localizar al chofer, quien podría haber quedado atrapado en la cabina del vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:35 en el kilómetro 400 de la Ruta Nacional 9, en jurisdicción de General Roca, en el límite entre las provincias de Córdoba y Santa Fe. Por motivos que aún se investigan, el transporte perdió el control sin intervención de otros vehículos y salió de la calzada hasta caer al curso de agua.

Tras el impacto, las primeras versiones indicaron que podría haber al menos una persona lesionada. Sin embargo, la principal preocupación de los rescatistas es el paradero del chofer, ya que existe la posibilidad de que haya quedado dentro de la cabina del camión o haya sido arrastrado por la corriente.

La búsqueda del chofer Ante este escenario, se montó un operativo especial en el lugar. Participan efectivos de la Policía de Santa Fe, Bomberos Voluntarios de Tortugas y personal de Corredores Viales, quienes coordinan las tareas en superficie y mantienen controlado el tránsito en la zona.

buscan al chofer que cayó con el camión a un arroyo 2 foto cadena 3 Además, interviene una brigada acuática de la Regional 6, que realiza trabajos dentro del arroyo con equipamiento específico para este tipo de rescates, debido a las dificultades que presenta el terreno y la presencia de agua.