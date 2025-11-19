Brutal pelea en un partido de fútbol: un joven quedó inconsciente tras recibir una patada en la cabeza

Un adolescente quedó inconsciente tras ser recibir una patada en la cabeza durante una pelea en un complejo de fútbol 5 en Merlo.

El agresor amenazó a los testigos de la pelea con un arma y según trascendió, sería mayor de edad.

Una violenta pelea sucedió en Merlo luego de un partido de fútbol 5. Como se puede observar en el video que se viralizó rápidamente en redes sociales, el hecho comenzó con una pelea entre dos adolescentes, donde uno de ellos quedó inconsciente tras recibir una patada en la cabeza por parte de un adulto después de caerse al piso.

Según trascendió, la pelea sucedió en un complejo de canchas de fútbol 5 ubicado en la calle Tonelero al 500, en Mariano Acosta. En el video, se observa cómo dos jóvenes comienzan a pelearse mientras un tercero evitaba que alguien se acercara a separarlos, amenazando con sacar un arma al grito de, "Que no se meta nadie, al que se meta le doy un corchazo".

En medio de ese forcejeo entre los dos adolescentes, la víctima se cayó al piso e inmediatamente recibió una patada en la cabeza por parte del adulto, que luego de la agresión se retiró rápidamente junto al otro joven del lugar.

El momento en el que el joven queda inconsciente Brutal pelea en Merlo El relato de uno de los testigos de la pelea Uno de los testigos contó en TN que la víctima, que estaba inconsciente, fue trasladado al hospital Héroes de Malvinas, donde ya recibió el alta médica. Además, comentó que “Le dio la patada entre el tabique y el ojo y lo desmayó. Y el que estaba peleando con él le pegó una piña”, explicó.