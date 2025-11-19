Un ladrón fue detenido por el robo a una mujer a bordo de un colectivo en Luján de Cuyo

Un policía que iba a bordo del micro advirtió el robo y atrapó al ladrón, luego de una persecución a pie. Además, el policía recuperó los elementos sustraídos.

Un ladrón de 26 años fue detenido la tarde de este miércoles en Luján de Cuyo, por el robo a una pasajera a bordo de un colectivo. Un policía que viajaba en el ómnibus advirtió la situación y consiguió atrapar al sospechoso en plena fuga.

El hecho ocurrió alrededor pasadas las 13 cuando el micro del Grupo 700 (Empresa El Trapiche SRL) circulaba por la zona de calles San Martín y Godoy Cruz.

En ese momento, la víctima, de 52 años, fue abordada por un sujeto, quien le sustrajo su cartera y el celular, para luego descender en una parada, emprendiendo a fuga a pie, surge del relato policial.

La detención del ladrón En el interior del colectivo iba a bordo un funcionario policial, quien advirtió la situación y salió rápidamente tras el delincuente. Luego de una breve persecución, logró aprehender al malviviente a pocas cuadras.