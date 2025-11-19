Capturaron al sospechoso del robo a un conocido café del Barrio Cívico: la imagen que lo complicó

El sospechoso de un robo en un popular café del Barrio Cívico , en la Ciudad de Mendoza , fue detenido la tarde de este miércoles en la vía pública. El presunto ladrón fue identificado a partir de las imágenes captadas por una cámara de seguridad al momento del hecho, ocurrido hace exactamente una semana .

La información policial señala que el ilícito se registró pasadas las 3 del miércoles 12 de este mes, cuando un sujeto rompió la vidriera de una sucursal de Bastante Café , ubicada en una esquina de calle España y avenida Pedro Molina .

Acto seguido, ingresó a través del hueco, de aproximadamente 60 centímetros de diámetro, y del interior sustrajo la caja registradora y un maletín que contenía alrededor de 20.000 pesos en efectivo, de acuerdo con la denuncia.

A raíz de eso, el sistema de seguridad del comercio alertó a las autoridades policiales, motivo por el cual se desplazó a personal de la Comisaría Segunda hasta el lugar del hecho.

Tras el robo en el local gastronómico —el segundo en poco tiempo—, se analizaron las cámaras de seguridad y así los detectives del caso lograron obtener una imagen del autor.

Cómo cayó el sospechoso del robo

La filmación permitió que este miércoles Preventores detectaran la presencia del sindicado malviviente pidiendo dinero a los transeúntes en el ingreso al hipermercado Carrefour La Estación, que funciona en una esquina de las avenidas Las Heras y Belgrano.

Las coincidencias de las características fisonómicas y de vestimenta, motivaron que los uniformados municipales se acercaran para identificarlo. Fue allí cuando el individuo se tornó violento y, ante eso, debió tomar intervención personal policial de la jurisdicción.

cafe El local gastronómico que viene siendo blanco de la inseguridad. MDZ.

Una vez que los efectivos se hicieron presentes en ese lugar, se realizó un rápido cotejo utilizando las grabaciones previamente mencionadas. Al ser positiva esa medida, se dispuso la detención del sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de captura.

Así, el presunto ladrón fue trasladado al Polo Judicial Penal, donde quedó a disposición de la Oficina Fiscal Capital, que estuvo a cargo de las actuaciones en el operativo. En tanto, el fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Juan Manuel Bancalari definirá en las próximas horas la situación procesal del sujeto.

El antecedente previo

El mes pasado, más precisamente el 20 de octubre, un hecho similar sacudió a esa misma sucursal de Bastante Café. En ese caso, actuaron tres delincuentes con un modus operandi similar: también hicieron un agujero en la vidriera para ingresar a robar.

En esa oportunidad, desde el entorno del propietario relataron a MDZ que el sector donde los malvivientes rompieron el vidrio, está ubicado en un punto ciego, ya que no alcanza a tomarlo ninguna de las cámaras de seguridad, por lo que sospechaban que los individuos conocían esa situación.

image La caja registradora recuperada tras el robo ocurrido en octubre. Gentileza.

Al igual que en el caso más reciente, los sospechosos se alzaron con la caja registradora, que contenía 20.000 pesos en efectivo. Posteriormente, fue hallada vacía, tirada frente a los Tribunales Federales.

Por ese otro golpe, fueron detenidos a las pocas horas tres sospechosos: dos hombres, de 25 y 26 años, y una mujer, de 29 años, todos con antecedentes o numerosas aprehensiones en su prontuario.