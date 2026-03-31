Brutal golpiza: un alumno terminó con fracturas en la cara tras una pelea por un banco

Un joven de 14 años está internado con fracturas de nariz y maxilar tras ser golpeado y pateado en el suelo por un compañero de tercer año.

En una semana marcada por la tragedia escolar en Santa Fe, un nuevo y feroz caso de violencia en las aulas sacude a la ciudad de Mar del Plata. Un alumno de 14 años, identificado como Nahuel, debió ser hospitalizado de urgencia tras sufrir una golpiza sistemática dentro de la Escuela Secundaria N° 38 Rodolfo Walsh, ubicada en el corazón de la ciudad balnearia.

El incidente, que quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente por redes sociales, se desencadenó este viernes minutos después del ingreso, cerca de las 7:40 de la mañana, por una disputa trivial: la posesión de un banco en el salón de clases.

Así fue la brutal golpiza Mar Del Plata Según la familia, el agresor ya tenía antecedentes de conducta violenta documentados desde el año pasado. X Crónica de una agresión brutal en pleno aula Según el relato de los testigos y la denuncia policial, un alumno de tercer año inició una discusión con Nahuel. La situación escaló violentamente cuando el agresor tomó a la víctima del cuello, la derribó al piso y comenzó a propinarle trompadas y patadas en la cabeza.

Nahuel presenta múltiples fracturas en la zona de la nariz y el maxilar superior. Se encuentra internado en la Clínica del Niño y la Familia, bajo tratamiento intensivo con antibióticos, corticoides y antiinflamatorios debido a la severa inflamación en su rostro. "Se puso muy mal cuando vio el video, porque no recordaba que le habían pateado la cabeza", explicó su padre, Leopoldo.

Denuncias por inacción directiva: "Tuvo que pasar esto para que se ocupen" La familia de la víctima cargó duramente contra las autoridades de la institución. Leopoldo, el padre del menor herido, aseguró en diálogo con el diario La Capital que el agresor ya tenía antecedentes de conducta violenta documentados desde el año pasado.