Batalla campal y tiroteo en Merlo: una cena familiar terminó con un balacera y 12 detenidos

Las calles de Merlo fueron el escenario de varios ataques este domingo. Todo comenzó mientras un grupo de amigos y familiares compartía una cena, quienes fueron sorprendidos por un grupo que comenzó a destrozar una camioneta estacionada en la puerta. Se fueron bajo la amenaza de volver armados y, cumpliendo, abrieron fuego contra los ocupantes de la vivienda.

La situación escaló hasta convertirse en una batalla campal cuando la Policía regresó al lugar y fue recibida a piedrazos por al menos 30 personas.

El enfrentamiento incluyó persecuciones por los techos e ingresos ilegales a domicilios de vecinos aterrados, donde los delincuentes intentaron descartar un arsenal que incluía una escopeta calibre 16, un revólver .38, una pistola .22, machetes y cuchillas. El saldo final fue de 12 personas detenidas y una sensación de desprotección total en el vecindario.

Mientras crecían las tensiones y se provocaban nuevos ataques entre ambos grupos. Uno de estos episodios fue captado en video.

En él se ve el ataque de un sujeto a los tiros y otros a piedrazos contra un gran número de personas que estaban dentro de una vivienda.

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Cuatro apresados y una llamativa medida judicial

Ante esto, el fiscal Claudio Oviedo y el juez de Garantías Ricardo Fraga tomaron medidas para intentar frenar la escalada de violencia en el Barrio Matera.

En este sentido, se dictó la prisión preventiva para cuatro de los principales involucrados: Adrián Elías Rodríguez, Santiago Tomás Borda, Alan Gabriel More y Walter Daniel Maldonado.

Estos fueron puestos tras las rejas al ser acusados de daños, resistencia a la autoridad, portación ilegal de arma de guerra y disparo de arma de fuego. Como medida de seguridad adicional, el magistrado ordenó que los imputados sean alojados en unidades carcelarias situadas fuera del distrito para evitar que mantengan influencia en la zona del conflicto.

Para los ocho detenidos restantes se les aplicó una llamativa decisión: recuperaron la libertad con la condición estricta de fijar domicilio fuera del barrio Matera.

En caso de que cualquiera de ellos sea visto nuevamente en las inmediaciones del lugar de los hechos, se les revocará el beneficio y se hará efectiva su detención inmediata por el delito de desobediencia.