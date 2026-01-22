Bastian, el nene accidentado en Pinamar: qué implica la imputación al papá por lesiones culposas

Hace unos días, un accidente en La Frontera , Pinamar , puso en el centro de la escena pública una pregunta fundamental sobre el derecho penal: ¿Cuándo la responsabilidad de un padre en un accidente se convierte en responsabilidad penal? El caso de Bastian sin dudas motivó imputaciones penales que deben ser comprendidas en su contexto legal.

El accidente del niño de 8 años que sufrió graves heridas cuando viajaba en un UTV con su padre sin cinturón de seguridad derivó en la imputación sobre el progenitor por lesiones culposas. ¿Qué significa exactamente esta acusación? ¿Cómo funciona el sistema penal en estos casos, y qué implicancias tiene para el imputado y la víctima?

En el Derecho Penal Argentino, las lesiones culposas son daños causados al cuerpo o la salud de otra persona, pero sin que el responsable haya tenido intención de causarlos . “La diferencia fundamental entre un delito doloso (intencional) y uno culposo (negligente) es justamente esta ausencia de propósito criminal: el responsable no quiso causar el daño, pero su conducta imprudente, negligente o incompetente lo produjo”, explicó el abogado Andrés García Vautrin, dell estudio García Vautrin Condomí Alcorta & Asociados.

“Para que exista una lesión culposa, deben concurrir cuatro elementos esenciales. Primero, debe haber un daño efectivo al cuerpo o la salud. Segundo: ese daño debe haber sido causado por una conducta humana (acción u omisión). En tercer lugar, esa conducta debe ser negligente, imprudente o incompetente. Y cuarto, debe existir un nexo causal directo entre la conducta y el resultado lesivo”, precisó el letrado.

Y agregó: "En el caso Bastian , parecería que todos los elementos están presentes. Bastián sufrió graves lesiones (daño corporal). Estas lesiones fueron causadas durante un accidente vehicular (conducta humana). Además, el padre conducía el vehículo con su hijo pequeño a upa (sin protección vehicular adecuada), lo cual podría constituir negligencia según la evaluación judicial. Y, por último, existe relación causal entre el manejo imprudente y las heridas del menor".

El concepto de culpa en el derecho penal

“Cuando hablamos de delito culposo, es fundamental comprender que 'culpa' en este contexto no se debe leer con un concepto cotidiano. En Derecho Penal, la culpa es una categoría específica que denota la violación de un deber de cuidado. Significa que una persona, obrando sin intención delictiva, causó un resultado dañoso por no observar los cuidados, prudencias o pericia que su situación requería”, indicó García Vautrin.

medanos de la frontera

Al respecto, recordó que el Sistema Penal Argentino reconoce diferentes grados de negligencia. La simple está relacionada a una falta de atención ordinaria. La impericia es la falta de competencia profesional. La imprudencia es la falta de cautela. Y la "culpa temeraria" es cuando la negligencia es especialmente grave. El grado de negligencia influye directamente en la cantidad de años de prisión que podría imponerse al imputado.

"En el caso analizado, la conducta específica -permitir que un menor de 8 años viaje a upa en un vehículo de motor sin cinturón de seguridad durante un evento vehicular recreativo en una zona de médanos- podría constituir una violación del deber de cuidado parental y de los reglamentos de tránsito", consideró el abogado.

El papel de los peritos

Un aspecto crucial del proceso penal en estos casos es la actividad pericial, agregó. Los peritos técnicos analizan múltiples factores: la mecánica del accidente -qué vehículos chocaron, desde qué ángulo, a qué velocidad-, las condiciones del lugar, el estado de los vehículos y el comportamiento de cada conductor.

En el accidente de Pinamar, reportes indican que tanto los dos UTV como la Amarok fueron secuestrados por la policía. Los peritos examinarán si el UTV conducido por el padre tenía sistemas de retención adecuados, si el conductor realizó maniobras evasivas, si la velocidad era excesiva, y si el hecho de llevar al menor en su falda sin protección influyó en el resultado lesivo.

"La prueba pericial es fundamental porque la culpa no se presume, debe probarse. Un padre que comete una negligencia mientras transporta a su hijo de forma peligrosa puede ser responsable penalmente solo si la investigación demuestra que su conducta negligente fue la que causó las lesiones específicas", aclaró el letrado.

“Un elemento que complica el análisis legal es que los accidentes ocurrieron en La Frontera, una zona de médanos cercana a Pinamar que funciona como espacio recreativo informal donde la gente conduce UTV, cuatriciclos y otros vehículos”, reflexionó Andrés García Vautrin. Y puntualizó: “Esta zona no es una pista de carreras regulada ni una calle urbana normal".

Para el especialista, los abogados defensores del padre probablemente argumentarán que en La Frontera existen prácticas locales toleradas y que muchas personas llevan a menores en vehículos sin protección formal. De esa forma, el riesgo percibido localmente es diferente al riesgo en rutas y calles convencionales. "Sin embargo, la Justicia tendría que evaluar si estas prácticas informales crean una estándar de negligencia diferente”, aclaró.

"El Derecho Penal generalmente no reconoce la costumbre como justificación para conductas peligrosas. Sin embargo, podría influir en la evaluación de la culpabilidad o en el grado de negligencia", reflexionó.

"Sin duda, el caso de Bastián ilustra cómo funciona el sistema de responsabilidad penal en Argentina cuando ocurren lesiones graves causadas por conducta negligente. La imputación por 'lesiones culposas' al padre representa una acusación formalmente seria, pero que requiere prueba, admite defensas, y puede resultar en absolución, condena condicional, o condena efectiva, según los hechos que se demuestren", concluyó García Vautrin.