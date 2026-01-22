Horas clave|
Se agravó el cuadro de Bastian: le realizarán una traqueotomía y esperan estudios neurológicos
Las autoridades médicas confirmaron que el niño de 8 años no logró respirar por sus propios medios tras un intento programado de retirar el respirador.
Las autoridades del Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” informaron que en las últimas 24 horas intentaron retirarle el respirador a Bastian Jerez, el pequeño que se accidentó en Pinamar, pero no lo lograron, por lo que pidieron programar una traqueotomía.
Durante la tarde de miércoles se intentó retirar de manera programada el respirador para evaluar si el paciente, de 8 años, podía respirar por sus propios medios, pero “se evidenció falta de respiración espontánea de probable origen neurológico, por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria”.
El parte médico difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires destaca que, frente a esta situación, se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para programar una traqueotomía, con el objetivo de asegurar una vía respiratoria más estable.
Este jueves por la mañana se realizaron Estudios complementarios para evidenciar daño en sistema nervioso central y por el momento no trascendieron los resultados.
“El paciente continúa bajo estricto control médico y pronóstico reservado”, remarcaron.