Barrabrava y asesino: detuvieron en Dock Sud a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

En un operativo realizado en la localidad bonaerense de Dock Sud , la Policía de Investigaciones de Santa Fe logró la captura de Sebastián Gerardo Gómez, uno de los prófugos más buscados de la provincia . El hombre, de 39 años, está vinculado a la barrabrava de Newell's Old Boys como a la banda criminal Los Monos, y es acusado de varios crímenes, entre ellos el asesinato de Ángel Miguel Roulin.

El arresto se produjo la noche del miércoles en el cruce de las calles Alem y Mazzini, en la localidad perteneciente al partido de Avellaneda. Allí, el Grupo Táctico de Operaciones (GTO) y la División Captura de Alto Perfil de la policía provincial logró detener al hombre conocido como “ Dibu ” y, tras ello, fue trasladado inmediatamente a las dependencias correspondientes para iniciar los trámites de su extradición.

El personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) y de Captura de Alto Perfil Dependiente de la Policía de Investigaciones de Santa Fe logró detener al hombre que estaba prófugo.

Detuvieron al "Dibu", Sebastián Gerardo Gómez, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Gómez, quien integraba una facción de la barra brava de Newell's y mantenía estrechos lazos con los líderes de la misma, ha sido señalado en varios casos de violencia y criminalidad.

Entre los crímenes que se le imputan se encuentran el homicidio de Roulin, ocurrido en marzo de 2023, y su participación en una organización criminal que operaba en Rosario. Esta organización estaba liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, un miembro de Los Monos que actualmente cumple una condena de prisión perpetua en la cárcel de Ezeiza.

A su vez, Gómez también es mencionado en la disputa interna de la barra brava de Newell's, una pugna violenta que resultó en el asesinato de Lorenzo “Jimi” Altamirano, ocurrido en febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa. Los principales referentes de esta facción, Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos Daniel “Toro” Escobar, se encuentran detenidos por su implicación en el hecho.

Detuvieron al "Dibu", Sebastián Gerardo Gómez, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe Así lucía Sebastián Gerardo Gómez, más conocido como el "Dibu", al ser detenido en el barrio de Dock Sud, en el partido bonaerense de Avellaneda. Policía de Santa Fe

Las autoridades de la provincia de Santa Fe habían ofrecido una recompensa de 35 millones de pesos por información que permitiera dar con el paradero de Gómez, lo que refleja la gravedad de los cargos en su contra. Ahora, tras su detención, se espera que sea trasladado en las próximas horas a Santa Fe para enfrentar los cargos que incluyen homicidio calificado y asociación ilícita.