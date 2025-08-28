Milagro en Córdoba: intentaba rescatar a su gato, cayó al vacío desde un tercer piso y se salvó

Una joven de 32 años terminó gravemente herida tras caer desde un tercer piso en barrio Alberdi cuando intentaba rescatar a su gato atrapado en una cornisa.

El rápido accionar de la policía, los bomberos y los equipos de salud fueron fundamentales para el rescate de la mujer.

Una mujer de 32 años que intentaba rescatar a su gato que estaba atrapado en una cornisa se cayó desde el tercer piso de un edificio del barrio Alberdi en la capital de Córdoba.

Según informó Aire Digital, el accidente ocurrió cerca de las 21.15 del miércoles en un edificio de departamentos ubicado sobre calle Avellaneda y hubo un importante operativo de los efectivos del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR).

En tanto, se indicó que los bomberos acudieron rápidamente al lugar y asistieron a la víctima, que había quedado tendida en un balcón del primer piso tras la caída.

Los especialistas descendieron hasta el sitio con camilla y cesta de rescate lo que permitió estabilizar a la mujer y trasladarla de forma segura hasta la planta baja, donde aguardaba un servicio de emergencias médicas.

Luego, los médicos la derivaron de inmediato al hospital de Urgencias, donde ingresó con fracturas en la pelvis y en el hombro y los profesionales de la salud indicaron que la paciente se encontraba estable, aunque debía permanecer en observación por la gravedad de las lesiones.