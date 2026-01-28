Balearon a un Policía de la Ciudad en un intento de robo y está delicado: los fuertes detalles

Un efectivo de la Policía de la Ciudad se encuentra internado en grave estado luego de ser baleado por delincuentes que intentaron asaltarlo.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad permanece internado en grave estado tras haber sido baleado durante un violento intento de robo ocurrido en la noche del martes en la localidad bonaerense de Morón. En el episodio también resultó herida una cadete que acompañaba al oficial, aunque su vida no corre peligro.

Cómo ocurrió el robo El hecho se registró en la calle Curupaytí al 700, donde el uniformado fue interceptado por al menos dos delincuentes que intentaron robarle la moto. En ese contexto se produjo un tiroteo, tras el cual los atacantes se dieron a la fuga sin concretar el asalto.

Durante el enfrentamiento armado, el policía, identificado como Mariano Agustín Guerre, recibió tres disparos: uno en el tórax, otro en el glúteo y un tercero en la pierna derecha. Su acompañante, la cadete Leyla Espinosa, sufrió heridas de bala en la pierna izquierda y en la mano derecha.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital de Morón, donde recibieron las primeras atenciones médicas. En un primer momento, el estado de Guerre fue calificado como crítico. Con el correr de las horas, los médicos intentaban estabilizarlo debido a la gravedad de las lesiones, que incluyen múltiples heridas vasculares en intestino delgado, vesícula y colon, además de una fractura de peroné izquierdo provocada por un impacto de bala. En total, el efectivo presenta seis orificios compatibles con heridas de entrada y salida.

Fuentes sanitarias indicaron que, una vez finalizada una cirugía de urgencia y tras lograr su estabilización, el policía sería trasladado al Hospital Italiano, ubicado en el barrio porteño de Almagro, para continuar con su tratamiento.