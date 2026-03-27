Balacera y ajuste de cuentas: se hicieron pasar por policías y atacaron a tiros a un grupo rival

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del martes en Tres de Febrero. Una banda comenzó una balacera y escapó efectuando disparos. Siguen profugos.

La balacera fue perpetrada por delincuentes que en primera instancia se hicieron pasar por policías. Hubo una persecución, pero están prófugos.

Una rivalidad entre dos grupos delictivos sumó un nuevo y sangriento capítulo en el partido de Tres de Febrero. Cuando en la madrugada de este martes, un grupo de atacantes que se movilizaba en motos y bicicletas perpetró una balacera la vivienda de una familia conocida por generar incidentes desde hace décadas.

Los atacantes ingresaron como si fueran policías, presentándose como tal y simulando un operativo oficial para ganar terreno rápidamente. Una vez dentro, se desató una situación de extrema violencia que terminó con detonaciones de armas de fuego y un herido.

El objetivo principal del grupo comando era un joven de 17 años, integrante del clan familiar, quien fue blanco de una feroz golpiza por parte de los intrusos. El menor terminó gravemente herido y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Carlos Bocalandro. Allí, los médicos confirmaron que, pese a los golpes recibidos, la víctima se encuentra fuera de peligro y permanece en observación.

Tras el ataque, estos huyeron del lugar disparando al aire para cubrir su retirada, cosa que quedó registrada en video.

balacera 3 de feb Persecución y un prófugo Una vez entraron en conocimiento del hecho, efectivos del Comando de Patrullas de Tres de Febrero acudieron al lugar y rastrillaron las inmediaciones.