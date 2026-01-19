Ataque piraña: la banda de "Los Nenes" atacó a dos mujeres y les robó el auto a plena luz del día

Una de las cámaras de seguridad de la zona captó el momento del asalto. Se trata de cinco adolescentes.

El hecho ocurrió en Don Bosco y Chacabuco, en el partido de Quilmes.

Un nuevo episodio de inseguridad tuvo lugar en la localidad bonaerense de Bernal, donde una banda de menores, apodada como "Los Nenes" abordó a dos mujeres y les robó el auto. El ataque piraña fue captado por una de las cámaras de la zona.

Video: así fue el robo piraña en Bernal Ataque piraña una banda de menores atacó a dos mujeres y les robó el auto El hecho ocurrió el viernes pasado por la tarde, pasadas las 19.30, en Don Bosco y Chacabuco, en el partido de Quilmes. Allí, un grupo de cinco adolescentes abordó a una madre e hija que iban a subirse a su auto Volkswagen color gris.

En el video se observa el momento en el que los jóvenes aparecieron corriendo y primero atacaron a la hija y luego a su mamá. Los adolescentes consiguieron sacarle las llaves del auto a la mujer y luego la tiraron al piso.

“Llamá a la Policía”, se le escucha decir a la víctima. Tras el ataque, los delincuentes se dieron a la fuga arriba del Volkswagen.