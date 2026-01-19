Ataque piraña: la banda de "Los Nenes" atacó a dos mujeres y les robó el auto a plena luz del día
Una de las cámaras de seguridad de la zona captó el momento del asalto. Se trata de cinco adolescentes.
Un nuevo episodio de inseguridad tuvo lugar en la localidad bonaerense de Bernal, donde una banda de menores, apodada como "Los Nenes" abordó a dos mujeres y les robó el auto. El ataque piraña fue captado por una de las cámaras de la zona.
Video: así fue el robo piraña en Bernal
El hecho ocurrió el viernes pasado por la tarde, pasadas las 19.30, en Don Bosco y Chacabuco, en el partido de Quilmes. Allí, un grupo de cinco adolescentes abordó a una madre e hija que iban a subirse a su auto Volkswagen color gris.
En el video se observa el momento en el que los jóvenes aparecieron corriendo y primero atacaron a la hija y luego a su mamá. Los adolescentes consiguieron sacarle las llaves del auto a la mujer y luego la tiraron al piso.
“Llamá a la Policía”, se le escucha decir a la víctima. Tras el ataque, los delincuentes se dieron a la fuga arriba del Volkswagen.
En estos momentos, se encuentran prófugos y las autoridades trabajan para identificar a los menores de edad.