Aprehendieron al padre de Enzo Pérez por el supuesto abuso sexual de una niña de 12 años

El padre de Enzo Pérez quedó complicado por los dichos de la madre de la niña, quien afirmó ante las autoridades intentó besar en la boca a su hija.

El padre del futbolista Enzo Pérez fue aprehendido la noche del lunes tras ser señalado por el presunto abuso sexual de una niña de 12 años en Maipú. La madre de la menor se presentó en una dependencia policial y aseguró que el hombre intentó besar a su hija. Por eso, fue puesto a disposición de la Justicia.

En la causa tomó intervención la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual María de las Mercedes Moya, quien aguardaba que la progenitora de la pequeña radicara la denuncia penal correspondiente en el Polo Judicial Penal. A partir de allí, se le dará intervención a los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), cuyo personal podría solicitar algúna medida sobre la menor de edad para avanzar en el expediente.

Por mientras, el padre del volante de Argentinos Juniors permanecía alojado en una seccional, a la espera de que las autoridades judiciales definieran su situación procesal.

La acusación por abuso sexual De acuerdo con fuentes policiales, fue alrededor de las 21.45 cuando una mujer se presentó en la Subcomisaría Coquimbito y relató a los policías de guardia que, momentos antes, había salido a caminar con su hija y ella le comentó que el sábado a la noche fue víctima de un supuesto abuso sexual.

Esa versión sostiene que Carlos Francisco Pérez Herrera se encontraba sentando en el comedor del domicilio y la niña fue hasta ese sector para buscar el cargador. Allí, relató, fue interceptada por el hombre, quien la abrazó, intentó darle un beso en la boca y le dijo, palabras más, palabras menos, "cuándo vamos a estar juntos".