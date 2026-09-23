Aníbal Lotocki declaró por primera vez en el juicio por la muerte de Cristian Zárate: "Era un paciente sano"

El excirujano Aníbal Lotocki declaró este miércoles por primera vez en el juicio por la muerte de Cristian Zárate , el hombre de 50 años que falleció el 15 de abril de 2021 luego de una operación. Durante su testimonio, aseguró que la víctima se presentaba como un " paciente sano" y “ como si no tuviera ningún problema de salud ”.

Lotocki respondió preguntas de su defensor, Claudio Lifschitz, quien participó de la audiencia vía Zoom desde España, además de contestar interrogantes de la Fiscalía y del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 17 de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante su declaración, Lotocki sostuvo que Zárate había llegado recomendado por amigas que se habían operado con él y que estaban “contentas y conformes” y que el hombre "ya estaba decidido".

Según su relato, la última vez que Zárate había consultado a un médico había sido “hace uno o dos años”. En ese contexto, el cirujano recordó que le había recomendado realizarse una “lipoaspiración” y una “transferencia de grasa a las zonas de los glúteos y los pectorales”.

Lotocki también relató qué ocurrió durante la intervención quirúrgica. Según declaró, recibió un aviso de una enfermera cuando Zárate comenzó a descompensarse : "La enfermera me llamó para decirme que Zárate estaba descompensado, con la frecuencia respiratoria acelerada".

El excirujano también hizo referencia al informe médico y sostuvo que el paciente tenía una cardiopatía importante y una coronariopatía: El informe dice que el paciente tenía una cardiopatía importante, una cardiopatía y una coronariopatía. El corazón estaba hipertrofiado. El músculo cardíaco tenía un 30% más de volumen".

La demora de la ambulancia

Durante su declaración, Lotocki cuestionó además el tiempo que demoró en llegar la ambulancia al Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Según sostuvo, la ambulancia “tardó más de dos horas en llegar”. También afirmó que se ofreció para asistir a Zárate durante el traslado a un sanatorio de alta complejidad.

Lotocki cumple actualmente una condena de ocho años de prisión por las lesiones gravísimas cometidas contra Silvina Luna y otras famosas. En el juicio por la muerte de Cristian Zárate enfrenta una pena en expectativa de entre ocho y 25 años de prisión por el delito de homicidio simple con dolo eventual, de acuerdo con lo establecido por el Código Penal.

Quiénes son los otros acusados

Además de Lotocki, son juzgados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. También está acusada la contadora y directora del Centro Médico Conde, Andrea Isabel Torelli.

Por otra parte, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek está acusada por presuntamente haber ocultado el teléfono de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores. La acusación fue encuadrada como encubrimiento agravado por ser el hecho precedente un delito especialmente grave.