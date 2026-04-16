Alarma en Recoleta: el colegio Carlos Pellegrini está bajo protocolo por una amenaza de masacre escolar

La comunidad educativa del barrio porteño de Recoleta se encuentra en estado de alerta máxima. La Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini , institución dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , activó sus protocolos de seguridad tras el hallazgo de mensajes que prometen un ataque armado dentro del establecimiento. El hecho ocurre en un contexto de extrema sensibilidad tras el asesinato de un menor en Santa Fe semanas atrás.

El grafiti, escrito con tinta negra, fue detectado en las últimas horas y rápidamente se viralizó entre alumnos y padres a través de redes sociales. La frase “Viernes 16 los vamos a matar, tiroteo CECAP en serio” encendió las alarmas de las autoridades, quienes calificaron el acto como un discurso de odio y una amenaza directa a la integridad física de los estudiantes.

Ricardo Romero , vicerrector del colegio, brindó detalles sobre la localización de las pintadas y aseguró que los escritos aparecieron de manera simultánea en una de las aulas y en uno de los baños del edificio. El colegio emitió un comunicado oficial repudiando el hecho y asegurando que se busca "llevar tranquilidad" mientras se refuerzan los controles.

El caso del colegio Carlos Pellegrini no es un hecho aislado, sino que forma parte de un fenómeno que parece estar fuera de control a nivel nacional.

El caso del colegio Carlos Pellegrini no es un hecho aislado, sino que forma parte de un fenómeno que parece estar fuera de control a nivel nacional. Según datos del Consejo de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , solo en la Ciudad de Buenos Aires ya son 15 las comunidades educativas que han reportado amenazas similares en los últimos días.

A nivel nacional, la cifra asciende a al menos 12 escuelas en provincias como Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut y Neuquén. En todos los casos, el modus operandi es casi idéntico: inscripciones en zonas comunes que fijan una fecha para un tiroteo masivo, generando ausentismo por temor entre las familias.

Investigación judicial y científica

Tras la denuncia radicada por una familia de la institución, la Justicia ha tomado cartas en el asunto. Actualmente, personal de la Policía Científica trabaja dentro del colegio Carlos Pellegrini para realizar peritajes sobre los grafitis y recolectar evidencia que permita identificar a los responsables.

Las autoridades investigan si estos episodios están vinculados a comunidades digitales que promueven la emulación de masacres escolares o si se trata de actos de vandalismo que buscan desestabilizar el dictado de clases. Por el momento, la seguridad en los alrededores del colegio en Recoleta ha sido reforzada de cara a la jornada del viernes.