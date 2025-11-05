Agarraron al "Rochito", el joven buscado por el crimen del expolicía de La Matanza

El crimen ocurrió a principios de julio, cuando el expolicía lavaba su auto BMW frente a su casa e intentaron robárselo.

Un joven de 20 años, identificado por su apodo "Rochito", fue detenido por el crimen de Miguel Alejandro Pauloni Negri, un oficial retirado de la Policía Federal Argentina, en un intento de robo ocurrido en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, partido de La Matanza.

El suceso tuvo lugar el 1 de julio, cuando el expolicía lavaba su auto BMW frente a su casa, en la calle Fonrouge al 2100. Allí, dos hombres armados lo abordaron con intención de robarle el vehículo. Negri se identificó y respondió a los disparos, pero recibió dos impactos en el abdomen y en la pierna que le provocaron la muerte poco después en el hospital Alberto Balestrini.

Tras el ataque, los agresores escaparon y abordaron un colectivo. Desde entonces, la investigación estuvo a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de San Justo.

Así cayó "Rochito", el presunto asesino del expolicía Fuentes policiales informaron que el sospechoso, identificado por su apodo “Rochito”, fue arrestado en la intersección de las avenidas Crovara y General Belgrano, tras tareas de inteligencia que permitieron rastrear sus movimientos entre distintos inmuebles del conurbano bonaerense.

Asmismo, el joven tenía pedido de captura nacional e internacional y fue imputado por homicidio agravado criminis causa, robo agravado con arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra. Por su parte, el otro implicado, un joven de 18 años apodado “Stanley”, se entregó semanas atrás en la Superintendencia de Investigaciones Federales.