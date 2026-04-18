Accidente en Las Heras: ¿qué dice el municipio sobre la caída del árbol que lastimó al niño de seis años?

Luego del accidente sufrido por un niño de seis años en Las Heras , quien debió ser hospitalizado luego de que un árbol se le cayera encima , desde el Municipio emitieron un comunicado para dar cuenta de lo sucedido.

Según informan desde la Municipalidad, empleados se apersonaron a la zona del accidente para interiorizarse en los pormenores del hecho y "brindar acompañamiento a la familia". En ese sentido, el escrito señala que el infortunio se originó por un tronco seco que se encontraba dentro de una propiedad privada, el cual habría sido ingresado por la familia para su utilización como leña.

En ese contexto, desde Las Heras remarcan que se trató de un accidente no tuvo lugar en la vía pública, sino que se produjo dentro de una vivienda privada.

Según indicaron desde el municipio, el hecho no se produjo en la vía pública, sino en el interior de una vivienda privada.

un árbol cayó en Las Heras y lastimó a un niño

Por su parte, el intendente Francisco Lo Presti aseguró que dispuso que el municipio brinde asistencia a la familia del niño accidentado, "incluyendo el trozado del árbol, con el objetivo de prevenir nuevos riesgos y garantizar condiciones de mayor seguridad en el domicilio".

"Lamentamos lo sucedido, estamos a disposición y esperamos la pronta recuperación del menor", concluyó Lo Presti.

El accidente que derivó en la hospitalización del niño de seis años

Un niño de 6 años resultó con lesiones de gravedad luego de un accidente ocurrido en Las Heras, durante la noche del viernes. El hecho se registró en calle Lamadrid, donde el menor fue golpeado por un árbol que cayó mientras se encontraba jugando.

De acuerdo con la información oficial, el episodio ocurrió alrededor de las 22:43 y motivó un rápido operativo de asistencia para trasladar al menor a un centro de salud.

En el lugar intervino personal correspondiente, que tomó declaración a la madre del niño, de 27 años.

Según el parte del Ministerio de Seguridad, el menor fue trasladado en primera instancia al Hospital Carrillo, donde recibió las primeras atenciones médicas tras el impacto en la zona de la espalda.

Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Notti. Allí, profesionales de la salud le diagnosticaron politraumatismos.

El niño permanece internado, estable y bajo observación médica, mientras se sigue de cerca su evolución.