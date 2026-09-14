Accidente en Guaymallén: dos autos protagonizaron un fuerte choque y una mujer resulto gravemente herida

Un fuerte accidente vial ocurrido en la mañana en Dorrego terminó con una mujer herida, luego de un violento impacto entre dos vehículos en la intersección de calles Paso de los Patos y Lamadrid . El test de alcoholemia realizado al conductor de uno de los rodados arrojó que circulaba con mas del límite de alcohol permitido para circular.

El choque ocurrió cuando un auto marca Peugeot circulaba por Paso de los Patos y un Citroën avanzaba por Lamadrid, en Guaymallén . Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos terminaron protagonizando un fuerte impacto.

A bordo del Peugeot viajaban cinco personas , mientras que en el Citroën circulaba únicamente la conductora . Ambos vehículos sufrieron importantes daños producto del fuerte impacto, aunque el Citroën presentó las mayores consecuencias en la parte delantera .

Entre los afectados se encontraba la conductora del Peugeot , quien sufrió cortes en el rostro y debió ser asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) .

Los profesionales le colocaron un cuello ortopédico y, debido a las lesiones sufridas, determinaron su traslado a un centro asistencial para continuar con la atención médica.

En tanto, la conductora de la Citroën también quedó profundamente afectada por la situación y sufrió una crisis de nervios después del impacto.

El control de alcoholemia tras el choque

Luego del accidente, la conductora del Peugeot fue sometida al correspondiente control de alcoholemia. El resultado fue de 1,92 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que se encuentra muy por encima del límite permitido para circular.

El resultado del test quedó incorporado a las actuaciones iniciadas a partir del siniestro, mientras se busca establecer cómo ocurrió el impacto y las responsabilidades correspondientes.

Por el accidente, el tránsito permanece interrumpido sobre Paso de los Patos, mientras que en Lamadrid personal de Tránsito trabaja en el lugar para ordenar la circulación vehicular y evitar nuevos inconvenientes en la zona.