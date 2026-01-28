Accidente en Ciudad: un Uber fue embestido por otro auto y dejó un herido
El accidente ocurrió en la madrugada de este miércoles dentro de los límites de Ciudad de Mendoza. Uno de los involucrados terminó hospitalizado.
Una intersección de la Sexta Sección de Ciudad de Mendoza fue el escenario este miércoles de un accidente vial que dejó un herido hospitalizado. La colisión tuvo como protagonistas a un Uber y un auto particular. Las pasajeras del primer rodado indicaron que el otro vehículo causó el accidente al cruzar en rojo.
Todo ocurrió durante la madrugada de dicho día cuando los dos vehículos colisionaron en el cruce de las calles Paso de Los Andes y Fernando Fader, dejando el frente de ambos rodados destruidos.
Varios efectivos de la policía se movilizaron al cruce donde ocurrió el siniestro para intervenir en la situación.
Además, uno de los conductores terminó siendo retirado del lugar en ambulancia tras ser diagnosticado por personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) con politraumatismos.
El relato del accidente en primera persona
Según relataron a MDZ las jóvenes que viajaban en el automóvil de la aplicación de viajes, el siniestro ocurrió cuando el otro vehículo cruzó a gran velocidad por la calle Fader, haciendo caso omiso al semáforo. "Nos atropelló", denunciaron.