"A los hombres había que golpearlos": la fuerte revelación que complica a la joven acusada de apuñalar a su novio

En las últimas horas, la adolescente de 16 años fue capturada en La Matanza. Estaba escondida en la casa de un tío.

En las últimas horas, la adolescente de 16 años acusada de haber matado a puñaladas a su novio Santiago Nahuel López Monte (20) en Lanús, fue capturada en La Matanza. Una de las hermanas de la víctima reveló fuertes detalles sobre la presunta homicida y apuntó contra la Policía.

En primer lugar, Tamara, hermana de Santiago, remarcó que la menor maltrataba y golpeaba al joven de 20. “Ella decía que a los hombres había que golpearlos, incluso lo dijo durante un vivo de redes sociales”, reveló, en diálogo con los medios. “Queríamos que mi hermano se aparte de ella”, manifestó Tamara. Sin embargo, Santiago decía que “la amaba” y se fue a vivir con ella.

Sobre la familia de la acusada, Tamara explicó que no conocen la vivienda donde la menor fue capturada ni sobre el tío que la resguardo. “Sabíamos que la familia de ella tenía varías casas en la zona de Cañuelas, Monte Grande y demás”, mencionó.

Y agregó: "El padre de ella tenía muchas casas y está preso por narcotráfico e intento de homicidio desde hace unos meses".

Justicia por Santiago “A partir de las 18 horas va a haber una marcha en la comisaría 4a de Lanús, para pedir justicia por Santiago porque esto todavía no termina”, expresó Tamara. A su vez, la joven apuntó contra la Policía. “Hay mucha negligencia por parte de la policía, el fiscal Oscar Maidana y mucha gente más”, sentenció.