Crimen de Jésica Olguín: había confesado el femicidio, pero no fue hallado culpable por un jurado popular

El acusado por abuso sexual y femicidio de Jésica Olguín, ocurrido en Las Heras en enero 2023, Juan Manuel Tarrés, fue hallado culpable con respecto a la acusación de lesiones leves dolosas, pero declarado como no culpable en la acusación de femicidio. Lo curioso es que Tarrés le había confesado el crimen a dos familiares, lo cual la Fiscalía consideraba una prueba clave.

De esta manera, el acusado se salvó de una condena a prisión perpetua gracias al veredicto al que arribó el jurado popular. Tras conocerse el veredicto, el juez técnico Horacio Cadile fijó una audiencia de cesura para el miércoles próximo, día en el que se comunicará la sentencia correspondiente por el hecho del que fue hallado culpable Tarrés, quien permanece detenido en la penitenciaria provincial.

Este jueves, antes de que el jurado se retirara a deliberar, Tarrés dijo unas últimas palabras y aseguró: “Hay un monstruo suelto y no soy yo”.

El fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello

Tarrés agradeció el trabajo realizado por la Defensoría Oficial y realizó un pedido de justicia: “Llevo dos años y medio detenido, hace ocho meses que tengo esta defensa y han hecho un trabajo con los datos que tienen a disposición. Confío en que tomarán una decisión con la que harán justicia. La fiscalía me ha presentado como un monstruo, y hay un monstruo suelto que hizo lo que hizo con Jésica, pero ese monstruo no soy yo”.

Los alegatos finales

El fiscal en jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, fue quien abrió los alegatos de cierre. Su discurso ante el jurado repasó todos los movimientos de Juan Manuel Tarrés en el día previo y posterior a la muerte de Jésica Olguín. Además, se detuvo minuciosamente en una carta de puño y letra con 15 puntos que la víctima redactó para su terapeuta y el intercambio de mensajes entre Olguín y Tarrés.

“Rogamos que tengan serenidad para llegar a una decisión unánime de culpabilidad. Piensen que los últimos ojos que vio Jésica fueron los de su expareja, los ojos de su amenaza y su asesino”, les dijo Fernando Guzzo a los ciudadanos que luego pasaron a deliberar.

A su turno, el fiscal que investigó la causa, Gustavo Pirrello, explicó los aspectos técnicos de la acusación y detalló las razones de los encuadres penales y sus agravantes.

En tanto, al igual que ocurrió en los alegatos iniciales, la defensora oficial Verónica Manrique insistió con la falta de pruebas contra su defendido. “Ni en las uñas, ni en las prendas de Jésica hay rastros genéticos de Juan Manuel. El material genético hallado en el cuerpo de la víctima corresponde a una relación sexual consentida, mantenida el día anterior a su muerte".

Luego, Manrique agregó que "arribamos a estas conclusiones a través de las pruebas que trajo la propia fiscalía, no estamos hablando de suposiciones”. Y agregó: “Vamos a pedir un veredicto de no culpabilidad por el abuso y el homicidio con sus agravantes. El día del hecho, Juan Manuel Tarrés no estuvo con Jésica”.

El femicidio de Jésica Olguín

El femicidio se produjo en la madrugada del lunes 23 de enero de 2023 en la calle Molinero Tejeda 3112, en el departamento de Las Heras. Según la versión de la Fiscalía, Juan Manuel Tarrés llegó hasta la casa de su tía, ubicada en calle Sánchez y Starace de Guaymallén, y le confesó que había asesinado a su expareja, Jésica Olguín, de 33 años.

"Maté a mi esposa", le habría dicho. Luego se dirigió hasta una habitación de la casa, se acostó y tomó pastillas de clonazepam para conciliar el sueño.

En medio de la desesperante confesión, la tía llamó al hermano del agresor y le explicó lo que el sujeto había dicho. En ese contexto, el hermano se presentó en la comisaría 36º e indicó que "a través de un llamado telefónico por parte de su tía", su hermano había confesado que "mató a la esposa".

La policía se dirigió hasta el domicilio de Molinero Tejeda y encontró a la joven en el interior de una habitación, boca abajo, maniatada de pies y manos y con indicios de ahorcamiento.

Inmediatamente, se desplegó personal policial de Guaymallén hacia la vivienda de la tía, donde se encontraba resguardado el presunto femicida. Una vez allí, con la autorización de la dueña de casa accedieron a una habitación donde hallaron al ciudadano Juan Manuel Tarrés acostado sobre una cama y profundamente dormido.