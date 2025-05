“No quiero perder mi familia”: así hablaba Adrián Seltzer de su esposa e hijos antes de la masacre en Villa Crespo

Este miércoles por la tarde, una familia fue hallada asesinada en su departamento en Villa Crespo. En las últimas horas, se conoció un video de Bernardo Adrián Seltzer, el papá de dos hijos.

El aberrante descubrimiento tuvo lugar en un inmueble situado en la calle Aguirre al 200, Villa Crespo. Allí, la empleada doméstica halló a las víctimas, identificadas como Adrián Seltzer, de 53 años; su mujer Laura Fernanda Leguizamón, de 51; y sus hijos Ian, de 15 años, e Ivo, de solo 13.

“Tengo dos hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica. Agradezco muchísimo a la vida haberla encontrado”, comenzó Seltzer su discurso en “Argentina Supermercado del Mundo”. Y continuó: “Mi familia es uno de los bienes más preciados que tengo”.

A su vez, Adrián explicó cómo había que actuar para conservar lo que le importa a uno. “Para conservar esto que he logrado formar me comporto como hay que hacerlo, para que no me suceda a mí lo que le sucede quizás a la gente de la farándula que las vemos en televisión habitualmente”, manifestó.

Investigan si se trató de un crimen intrafamiliar. Foto: X

Por último, concluyó: “No corro el riesgo, no arriesgo nada que no quiera perder. No quiero perder mi familia, por ende, no la arriesgo, me comporto como tengo que comportarme”.

Los investigadores analizan ahora los antecedentes familiares y posibles conflictos que pudieran haber desencadenado la masacre. Los cuerpos serán llevados a la morgue judicial, donde le harán una autopsia, para determinar las causas y la hora exacta de muerte.