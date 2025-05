“Hay encubrimiento”: la fuerte sospecha del padre de Paloma Gallardo

En las últimas horas, el padre de Paloma Gallardo, la joven de 16 años que fue asesinada junto a su novia Josué Salvatierra en Florencia Varela, habló con los medios y reveló cuál es su principal sospecha. Cabe destacar que, por el momento, no hay detenidos por el doble crimen.

En diálogo con la prensa, Omar Gallardo apuntó contra la fuerza policial. “Cuando analizo todas las cosas me doy cuenta de que hay encubrimiento en cuanto a lo policial, los cuales tienen que ser investigados a fondo”, sostuvo.

A su vez, reveló que está realizando su propia investigación. Omar confirmó que la próxima semana tendrá una reunión con el Ministerio de Seguridad bonaerense. Por otro lado, el padre de Paloma, junto con su abogado, solicitó la identificación y la detención de un sospechoso por el doble crimen que conmocionó a todo Florencio Varela. Sin embargo, el fiscal Darío Provisionato aún no tomó una determinación al respecto.

La madre de Paloma también habló con los medios y expresó su dolor. “Me presento poco ante las cámaras porque me sobrepasan las agresiones de algunos medios de comunicación. No me dejan transitar el duelo en paz. Levantás una baldosa y hay un youtuber nuevo con difamaciones, patrañas y encarnaciones hacia nuestra familia”, manifestó.

Y concluyó: “Siento un tremendo dolor por haber perdido a mi hija de esta forma tan horrible y es tristísima la realidad que nos toca vivir. Pido justicia, no odio ni venganza, justicia por Paloma y Josué”.