Fuerte operativo en el subte: 1.000 policías para prevenir delitos y reforzar la seguridad en toda la red

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un operativo de saturación en el subte con el despliegue de 1.000 policías en estaciones y vagones para reforzar la seguridad. La estrategia apunta a prevenir delitos, aumentar los controles y acompañar a los pasajeros en los momentos de mayor movimiento.

El operativo comenzó esta tarde como parte del plan estratégico del Ministerio de Seguridad porteño. Según se informó, se trata de una primera etapa de una política de presencia intensiva en el subte .

A partir de esta medida, todos los días habrá más de 300 agentes distribuidos en las 90 estaciones de la red. La cobertura se extenderá desde las 5.30 hasta la medianoche y contará con refuerzos en distintos momentos de la jornada. El objetivo oficial es fortalecer la prevención del delito y ofrecer mayor seguridad a quienes utilizan el subte a diario.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, supervisó el operativo en la estación Diagonal Norte de la línea C. Lo acompañaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; y el presidente de SBASE, Javier Ibáñez.

Durante la recorrida, Macri afirmó: “Reforzamos la seguridad en el subte como lo venimos haciendo en toda la Ciudad. Mantener el subte seguro, ordenado y prolijo, además de mejorar su tecnología, es parte de nuestro objetivo. Bajo tierra se mueven 800 mil personas por día y queremos que disfruten de esta Ciudad maravillosa”. También remarcó que la iniciativa busca sumar controles y concentrar esfuerzos en las franjas horarias en las que viaja más gente.

Seguridad, controles y foco en horas clave

Desde el Gobierno porteño señalaron que la intervención apunta a incrementar la presencia policial en un ámbito clave de circulación diaria. El subte moviliza a 800 mil personas por día, por lo que la seguridad en estaciones y vagones aparece como uno de los ejes centrales del operativo.

De acuerdo con lo expresado por las autoridades, el refuerzo se enmarca en un contexto de baja del delito cercana al 30% en 2025, con mínimos históricos en robos y homicidios en la Ciudad desde que existen cifras oficiales.

En ese marco, Jorge Macri sostuvo: “No vamos a retroceder un centímetro porque ésta es y seguirá siendo la Ciudad más ordenada para vivir en libertad. Queremos que la gente viaje cada vez más segura y con mayor tranquilidad. Para eso estamos reforzando la seguridad en el subte y también renovando las estaciones y cambiando los coches”.