“Mi papá estaba perdido en tiempo y espacio”, la fuerte declaración de Giannina Maradona

Este martes, Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, declaró en el juicio por la muerte del Diez y reveló detalles impactantes sobre los últimos días de su papá.

La hija de Diego Maradona llegó a los tribunales de San Isidro acompañada de su abogado Fernando Burlando. La declaración de Giannina se dio luego del allanamiento a la prepaga Medidom en la Ciudad de Buenos Aires, la empresa que estuvo a cargo de la internación domiciliaria del exfutbolista.

En primer lugar, la hija de Diego recordó cómo fue el 10 de octubre de 2020, un mes y medio antes de la muerte de su padre. Giannina indicó que Maradona estaba desorientado. “El 10 de octubre hablé con mi papá y le pregunté cómo estaba. No estaba muy bien. Me dijo: ‘¿Cómo voy a estar bien si pasé mi cumpleaños solo?’. Yo le dije que no había sido su cumpleaños, que no lo había pasado solo. Le recordé que cumplía el 30 de ese mes. Estaba perdido en tiempo y espacio”, reveló.

A su vez, habló sobre un diálogo que tuvo con Leopoldo Luque, uno de los imputados por la muerte de Diego, y continuó: “Le dije que lo veía mal, que además de no verlo feliz, lo veía muy perdido, lento, que cada vez podía caminar menos. Luque me dijo que lo estaba cuidando. Me habló de Cosachov, que era una psiquiatra que habían puesto para medicarlo de forma correcta. Ellos no veían lo mismo que yo”.

La hija del Diez habló sobre la reunión en Clínica Olivos, donde se decidió la externación de Maradona. Foto: Archivo

Asimismo, la hija del astro habló sobre el cumpleaños de Diego. “Cuando llegamos el día del cumpleaños a Brandsen, el 30 de octubre, entré a la casa, él estaba sentado en un fogón. Lo fuimos a saludar con mi hijo que tenía una remera de él abrazando a Caniggia. Se la muestra, él lo mira y no se reconoce”, recordó con dolor.

Por otro lado, Gianinnina confirmó que accedió a la internación domiciliaria en Tigre por recomendación de Luque y Cosachov. “La propuesta era una internación domiciliaria seria que nunca cumplieron”, sentenció.

Por último, la hija del diez se refirió a la reunión en Clínica Olivos, donde se decidió la externación de Maradona. “Me parece muy injusto toda esa charla, todo lo que se prometió y no se cumplió, los responsables que hablaban ahí y nos aseguraban cosas que después no pasaron. Siento que fue una manipulación horrible”, concluyó.

