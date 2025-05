“Lo hacemos por nuestros bebés”: la desgarradora carta de las madres de las víctimas contra Brenda Agüero

Un grupo de madres de los bebés que fueron víctimas de la enfermera Brenda Agüero, la principal acusada por la muerte de cinco bebés y el presunto intento de homicidio de otros ocho, publicó una carta contra la defensa de Agüero.

La carta, la cual está firmada por seis de las 13 mamás que integran la querella, comienza: “Nosotras, las madres, no perdimos a nuestros hijos. A nuestros bebés los asesinaron e intentaron asesinar en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, no elegimos estar acá. No elegimos ser parte de esta historia que nos arrancó el alma junto a lo más valioso que teníamos: nuestros bebés”.

Y continua: “Nos acusan de mentir. De llorar por interés económico. De usar la muerte de nuestros hijos como una oportunidad”. El descargo es una respuesta a los alegatos del abogado Juan Manuel Riveros, quien sugirió que algunas familias podrían haber mentido en sus declaraciones para asegurarse las millonarias indemnizaciones.

“Ninguna madre debería tener que defender su dolor. Ninguna madre debería soportar que, encima de la pérdida, le pongan en duda su verdad. Fueron por la vida de nuestros bebés y ahora vienen por nuestra dignidad. No nos cabe en el cuerpo más dolor”, sentenciaron las madres. Y concluyeron: “Nada más cobarde que atacarnos de esa manera. Hoy más que nunca estamos unidas y con la frente en alto. Porque la verdad nos sostiene. Estamos de pie. Por nuestros hijos. Por justicia”.

La carta firmada por las madres de las víctimas. Foto: X

Por último, se espera que esta semana concluya la etapa de alegatos. Luego, el 26 de mayo está estipulado que empiecen las “últimas palabras” de los acusados y recién el 2 de junio se dará a conocer el veredicto del jurado popular.