La dura respuesta de las madres del Neonatal al abogado de Brenda Agüero

“Un golpe bajo”. Así definieron las madres de los bebés fallecidos en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba las declaraciones del abogado Juan Manuel Riveros, defensor de Brenda Agüero, la principal acusada en el juicio por las muertes de, al menos, cinco recién nacidos.

Durante la última jornada del proceso judicial, Riveros centró su alegato en cuestionar los montos reclamados en las demandas civiles, insinuando que las familias modificaron su relato por motivaciones económicas.

“Díganme si ustedes no van a repensar su declaración por estos montos”, lanzó en plena audiencia, generando indignación inmediata en la sala.

La respuesta no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, las madres querellantes publicaron un comunicado donde repudiaron enérgicamente los dichos del letrado. “Una vez más nos vemos en la necesidad de salir a aclarar, en medio del dolor, el acto cruel y despiadado que vivimos en la audiencia”, comienza el texto.

En el comunicado, denuncian que la defensa “trata de desviar la atención y pone en duda nuestro dolor, como si la búsqueda de justicia no fuera auténtica, como si tuviéramos otro fin que no fuera la verdad”. Y agregan con firmeza: “Como los argumentos para defender lo macabro de estos hechos no son suficientes, se ven en la obligación de mentir”.

Este cruce se suma a la tensión que atraviesa todo el juicio, uno de los más sensibles en la historia reciente de Córdoba, y pone el foco no solo en las responsabilidades penales, sino también en el tratamiento ético que se da a las víctimas dentro del proceso judicial.

Este es el texto completo:

"Como los argumentos para defender lo macabro de estos hechos no le son suficientes, se ven en la obligación de mentir, y como si eso no les bastara, hoy pusieron en duda el dolor de las madres. Tratando de desvirtuar que es otro el fin que buscamos y no la verdad.

"Al comenzar este juicio, Gustavo Nievas, otro de sus defensores, trató de responsabilizarnos a nosotras las madres de las muertes de nuestros bebés, o "PIBES" como a él le gusta llamar a bebés recién nacidos que algunas madres verán con las secuelas que marcaron sus vidas para siempre, y otras quedaremos con el dolor infinito de no verlos crecer.

"Desde ese 6 de enero, entramos a esa sala sabiendo que nada iba a cambiar nuestras historias y que ya todo es injusto para nuestras familias. Aún así decidimos seguir poniéndole el cuerpo y alma con lo devastador que ha sido este proceso día a día, y con el ÚNICO fin de llegar a LA VERDAD.

"Escuchamos relatos que nos generaron mucha angustia y aún así fuimos respetuosas, pero hay límites que hoy se superaron y que ya no podemos tolerar.

"La falta de respeto no es sólo levantar la voz, usar palabras ofensivas, reírse en medio de la audiencia, dormir como lo hacen algunos o utilizar tonos irónicos para referirse a nuestras historias. También es una falta de respeto ignorar o minimizar el dolor que hay detrás de cada familia.

"No podemos, ni debemos quedarnos calladas ante estas actitudes. CALLAR ES PERMITIR, Y PERMITIR ES SER CÓMPLICES, como hicieron los funcionarios que están sentados en esta causa. No es un juego, no es una broma, no es "algo sin importancia" y debe ser tratado como tal.

"Por eso, hoy REPUDIAMOS cada gesto, cada palabra, y cada acción que nos provoque más dolor del que ya tenemos".