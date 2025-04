Ya tienen fecha los alegatos en el juicio por muertes de bebés en el Neonatal

La Cámara Séptima del Crimen, a cargo del juicio por las muertes de cinco bebés y las lesiones a otros ocho en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba en 2022, informó que la etapa de alegatos comenzará el próximo martes 29 de abril a las 9 de la mañana.

El juicio, que inició el 6 de enero de este año, tiene como principal acusada a la enfermera Brenda Agüero, imputada por homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado.

La hipótesis investigativa apunta a un accionar deliberado mediante inyecciones de potasio que habrían causado hiperpotasemia, provocando muertes y daños graves en los recién nacidos entre marzo y junio de 2022.

Además de Agüero, otras diez personas enfrentan cargos, entre ellas el exministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, la exdirectora del hospital Liliana Asís y la exjefa de enfermería Alicia Ariza.

El proceso ha sido considerado histórico por la magnitud de los hechos y por la cantidad de funcionarios involucrados.

Durante las últimas semanas, testimoniaron familiares de las víctimas y exautoridades hospitalarias, como Adriana Moralez (Seguridad del Paciente) y Claudia Ringelheim (exvicedirectora del hospital). También pasaron por la sala de audiencias los padres de Francisco, el primer bebé fallecido, y otras madres como Damaris Bustamante y Yoselín Rojas.

También brindaron declaración la principal imputada, Brenda Agüero, y el ex titular de la cartera de Salud provincial, Diego Cardozo. Ambos expresaron su inocencia ante los hechos de los que se los acusan.

La declaración de la mujer acusada de ser una asesina serial duró menos de 20 minutos y no accedió a responder preguntas. “Soy muy consciente de lo que me acusan, pero yo no fui. Llevo tres años detenida, lo digo y no lo puedo creer, todo este tiempo por algo que no cometí. No sé de qué forma ya decirlo, me están acusando de algo que no hice”, sostuvo.

Por su parte, el exfuncionario, que llegó al proceso imputado de encubrimiento doblemente agravado, sostuvo que no tiene dudas de que los niños “fueron víctimas de ataques intencionales”. Y subrayó: “Las casualidades no existen”.

Cómo serán los alegatos

La etapa de alegatos iniciará con la exposición de los fiscales de Cámara, Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini. Luego será el turno de las querellas particulares y, por último, de las defensas. Se estima que a fines de mayo se escuche la instancia de “últimas palabras”, donde podrán hablar tanto las madres como los imputados.

La Cámara confirmó que la lectura del veredicto podría realizarse el 2 de junio. En paralelo, siguen vigentes 29 demandas civiles contra los acusados y el Estado provincial, en un proceso que ha conmovido a toda la sociedad cordobesa.