"Son animales", turistas argentinos fueron agredidos y expulsados de un bar en Madrid

Cuatro turistas argentinos fueron insultados y expulsados de un reconocido bar de Madrid. En uno de los videos que se viralizó se observa el momento en el que los empleados del local sacaron a los turistas y les gritaron: “Sois argentinos, sois animales”.

El hecho ocurrió el martes por la noche en Toni Piano Bar, un reconocido local nocturno de Madrid. Allí, dos parejas oriundas de Banfield y Tucumán fueron expulsadas del bar. Según relató una de las turistas, todo comenzó debido a que una pareja mexicana pidió ser ubicada cerca del piano. Debido a la falta de espacio, los mozos se dirigieron hacia donde estaban los argentinos e intentaron desalojarlos.

“Nos sacaron a la fuerza, nos insultaron y nos trataron como si no valiésemos nada”, indicó Ana Laura Varela, una de las turistas argentinas que fue expulsada del bar. En diálogo con TN, aseguró que fueron víctima de “discriminación”.

En uno de los videos que se viralizó en redes sociales se observa el momento en el que uno de los mozos intentó sacar por la fuerza al grupo de turistas. “Nos están echando del lugar”, se escucha decir a uno de los turistas. A su vez, mientras los echaban, uno de los patovicas gritó: “Sois argentinos, sois animales. Os comportáis fatal. Siempre igual”.

Video: así fueron expulsados los turistas argentinos del bar

Tras lo ocurrido, Varela señaló que no pudo dormir en toda la noche por la angustia y los nervios. Luego, concluyó: “No sabíamos qué hacer, si llamar a la policía o no, porque nunca vivimos una situación así. No hicimos ninguna denuncia todavía, pero nos aconsejaron que la hagamos por lo menos para advertir al boliche”.