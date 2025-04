La madre del cadete baleado rompió el silencio: "No fue un accidente"

Mirta Beatriz Moreno, madre del cadete Joaquín Gómez, herido por un disparo efectuado por un instructor durante una práctica no reglamentaria en el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) de San Carlos, detalló en MDZ Radio 105.5 FM las irregularidades del caso y la falta de apoyo institucional.

"Nadie me explicó qué pasó", declaró Moreno. "Me enteré por el médico que mi hijo recibió un disparo. La Policía solo repetía que era un 'accidente', pero nunca me miraron a la cara para decirme la verdad". Todo ocurrió el 13 de marzo durante un ejercicio de primeros auxilios, no de instrucción con armas. "Usaron un arma reglamentaria, algo prohibido en ese contexto", señaló.

El cadete, de 20 años, permaneció consciente durante el hecho y días después revivió el trauma. "Mi hijo tuvo una crisis nerviosa al recordar. Su testimonio lo declaró a la Justicia y por eso cambiaron la carátula de 'lesiones culposas' a 'homicidio en grado de tentativa'", explicó. Además, cuestionó el proceder de las autoridades: "Limpiaron la sangre antes de las pericias. La ministra de Seguridad nunca nos recibió".

Policía de Mendoza.

Moreno afirmó que el Estado no asumió los costos médicos ni psicológicos de su hijo, quien pese a lo ocurrido, decidió continuar su carrera policial. "Viene de una familia de policías, pero esto no puede quedar impune. Quiero que el responsable responda", sostuvo.

La causa sigue su curso con nuevas pruebas, mientras la familia reclama claridad: "No fue un accidente. La Justicia lo demostrará".

Escuchá la entrevista completa: