Intentó asesinar a un compañero del colegio pero el arma era de juguete

Tras la formulación de una denuncia, se dio a conocer un horroroso hecho cometido en una intitución académica de La Plata. En un colegio de Villa Elisa, localidad del departamento de la capital bonaerense, un alumno ingresó al aula con una arma de fuego, intentó gatillar en la cabeza de su compañero y apuntó a otros dos.

Sin embargo, tras las pericias policiales, se constató que el arma de fuego era de juguete. Ante el episodio, los padres de la víctima se acercaron a la comisaría local para radicar la denuncia.

Tras la misma, Saúl, el papá de la víctima, se expresó en las redes sociales: "A mi hijo le gatillaron en la cabeza dentro del colegio. El alumno- que no diré su nombre- le apuntó directamente y apretó el gatillo. No salió la bala". Ante lo mismo, agregó sobre que el chico no fue la única víctima.

En este sentido, apuntó contra las autoridades académicas del departamento de La Plata y dijo que "permitieron que el alumno regresara al colegio como si nada hubiese pasado": "Esto es gravísimo". Después la denuncia en la comisaria, los oficiales le mostraron el arma a la víctima y él reaccionó asegurando de que era la misma.

Luego del el horroso episido que se vivió en el colegio del departamento de La Plata, Saúl exigió en su descargo la expulsión inmediata del alumno agresor y que se les apliquen sanciones a las autoridades que actuaron negligentemente.