Lleva 16 años desaparecida y condenaron a su ex pareja por su femicidio

Luego de 16 años de lucha por justicia, la familia de Yamila Cuello recibió un fallo que marca un hito en la causa. Este jueves, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba sentenció a Néstor Simone a 20 años de prisión por el femicidio de la joven de 21 años, desaparecida desde el 25 de octubre de 2009 en el barrio Coronel Olmedo.

Simone, quien hasta ahora se encontraba en libertad, fue inmediatamente detenido. El tribunal también resolvió absolver a Horacio Palacios, hermanastro de crianza del condenado, quien había sido imputado por trata de personas y homicidio. La fiscalía y la querella habían solicitado la pena máxima de 25 años para Simone, aunque el fallo terminó otorgándole una pena levemente inferior.

El condenado, 20 años mayor que Yamila, fue su pareja entre 2005 y 2008. La investigación estableció que la relación estuvo atravesada por violencia física, psicológica, económica y sexual. A pesar de que la joven intentó distanciarse, siguieron en contacto hasta su desaparición en 2009. Las pruebas del caso, como el cruce de llamadas, demostraron que Simone fue la última persona en comunicarse con ella.

A finales de 2009, el acusado había sido sobreseído del delito de trata de personas, por lo que no se lo pudo volver a juzgar por esa figura. Sin embargo, testimonios durante el juicio confirmaron que obligaba a Yamila a mantener encuentros con terceros para saldar deudas de apuestas en juegos clandestinos.

Afuera del tribunal, organizaciones feministas y de derechos humanos acompañaron a la familia Cuello en un reclamo histórico por justicia. Soledad Cuello, hermana de Yamila y principal impulsora de la causa, se mostró conmocionada tras la sentencia: "Tardaron 16 años, pero logramos demostrar que él fue el responsable. La Justicia no me devuelve a mi hermana, pero es un alivio que este femicida no esté más en la calle", aseguró.

Por su parte, la abogada de la familia, Graciela Taranto, señaló que estudiarán los fundamentos del fallo para evaluar si inician nuevas acciones legales contra Palacios por otros delitos que no sean de competencia federal.

La búsqueda de Yamila continúa

El Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas continúan investigando para dar con el paradero de los restos de Yamila Cuello, en cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos.

La familia de la joven ha insistido en que el Estado debe seguir adelante con la búsqueda para obtener respuestas definitivas. La lucha de Soledad Cuello y las organizaciones feministas que la acompañan ha sido clave para que el caso no quede en la impunidad. "Nos siguen faltando muchas desaparecidas. Esto es un paso, pero seguimos en la calle", concluyó Soledad Cuello.