La hipótesis que se desprende de los peritajes tras el incendio en Apross

Un informe preliminar elaborado por expertos señala que un desperfecto eléctrico en uno de los plafones LED del segundo piso sería la causa más probable del incendio que afectó seriamente la sede central de Apross, en barrio Güemes de la ciudad de Córdoba. Aunque no se descartan otras posibilidades, tanto los Bomberos como un ingeniero electricista oficial coinciden en esta línea de investigación.

El siniestro, que se desató en la zona este del segundo nivel del edificio, habría comenzado sobre materiales inflamables ubicados en escritorios de oficina, según las conclusiones técnicas a las que accedió la Fiscalía de Instrucción del Distrito I Turno 5.

Los especialistas determinaron que el fuego se expandió por conducción, radiación y convección, y que la rotura de los ventanales actuó como factor acelerante al incrementar el ingreso de oxígeno.

El informe del cuerpo de Bomberos descartó que el origen haya sido una fuente de ignición incandescente, como una colilla encendida o el uso de elementos aromáticos. Esa posibilidad quedó fuera de análisis al no encontrarse rastros típicos de combustión lenta y progresiva. En cambio, hallaron restos calcinados y señales de oxidación en al menos dos luminarias del sistema de iluminación, lo que refuerza la hipótesis de un cortocircuito o sobrecalentamiento.

El ingeniero designado como perito oficial reforzó esta posibilidad al indicar que, dentro de los escenarios eléctricos plausibles, una falla en un artefacto LED era el más probable. Aun así, tanto el profesional como los Bomberos reconocieron que no se identificaron huellas concluyentes de arco eléctrico, por lo que las investigaciones continuarán con nuevas pruebas técnicas.

El siniestro no provocó pérdidas humanas, pero sí dejó severos daños estructurales en la sede de Apross y desató un fuerte revuelo político. Legisladores opositores exigieron al Ejecutivo explicaciones públicas, insinuando que el incendio podría haber comprometido documentación sensible. Por su parte, las autoridades del Ministerio Público Fiscal indicaron que cualquier información que no interfiera en el avance de la causa será difundida oficialmente para preservar la transparencia del proceso.

En medio de los peritajes en curso, Apross atraviesa una etapa crítica: no solo por los daños en su edificio, que requerirá importantes refacciones, sino también por el impacto institucional y las sospechas que se acumulan en torno a la gestión del organismo.