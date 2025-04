"No había que operarlo de la cabeza a Maradona", la contundente declaración de cuatro médicos ante la Justicia

Este jueves se llevo a cabo en los Tribunales de San Isidro una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona. En esta instancia fueron llamados a declarar los cuatro médicos que atendieron al ídolo argentino durante el 2 y 3 de noviembre de 2020 mientras estuvo internado.

En este sentido, los cuatro profesionales sostuvieron que no se consideraba con urgencia la operación por el hematoma subdural, que decidió su médico de cabecera, el neurocirujano Leopoldo Luque.

Quien comenzó con el alegato fue el traumatólogo, Flavio José Tunessi. Este médico determinó ante el tribunal que la Clínica Ipensa consideró que el cuadro de Maradona no era quirúrgico. Sobre esto, Leopoldo Luque decidió pedir el traslado de Diego a la Clínica Olivos, donde se decidió avanzar con la operación.

Leopoldo Luque, médico de cabezera de Maradona. Foto: Archivo

Luego, por su parte, el clínico Marcos Correa, quien hizo la evaluación en Ipensa, describió el estado anímico en el que estaba Maradona en el día de la internación. Además resaltó que eso no indicaba nada significativo para una operación. Sin embargo, constató la presencia de un hematoma subdural.

Tras su declaración, coincidió con la insistencia de Luque: “Mi impresión fue que él decidió trasladarlo a Maradona a la Clínica Olivos".

Otros dos médicos de Ipensa, entre ellos el jefe de neurología, Burry, alegaron que en ese momento no les pareció necesaria ni urgente la operación a la que se sometió el Maradona en la otra clínica.

Cómo fueron los días previos a la última internación de Maradona

Maradona en el día de su cumpleaños, el 30 de octubre de 2020. Foto: Archivo

Maradona ingresó al centro de salud con el propósito de someterse solamente a estudios debido al mal estado de salud que el Diez tuvo en el día de su cumpleaños, el 30 de octubre. Ese mismo día se llevó a cabo el homenaje a Diego en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Sobre esto mismo, el periodista de judiciales Sergio Farella relató lo que Flavio Tunessi, médico del club plantense, habló con Maradona ese día. Al respecto, el profesional contó que, en el banco de suplentes, Diego le advirtió que no estaba bien: "No lo vi bien, lo vi adelgazado, caído. No era el que estábamos acostumbrados a ver".