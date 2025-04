Declaró Verónica Ojeda en el juicio de Diego Maradona: "Lo vi muy..."

El juicio de Diego Maradona sigue su curso y este martes prestó declaración la ex pareja del jugador, Verónica Ojeda, quien hasta hace menos de una semana no había podido hablar por falta de tiempo.

"Vi a Diego muy demacrado, pálido y con los ojos amarillos", fue una de las frases de Ojeda, ex de Diego Maradona. El testimonio de la mujer coincide con el resto de los testigos. "Ella lo ve dos días antes de morir, va tres veces en esos 14 días", expresó Martín Candalaft en el Diario de Mariana (América TV).

Verónica Ojeda declaró ante la Justicia. Créditos: foto Archivo MDZ

"Mi relación empezó en el año 2005, hasta que en el año 2014 nos separamos, y tuve a Dieguito en 2013. Terminamos porque el comenzó otra relación (Rocío Oliva) y yo seguí con mi vida", declaró Ojeda. Retomaron contacto en 2018 de manera esporádica.

Luego, se habló sobre detalles que se conocían desde antes, el hecho de que Maradona nunca se encontraba solo, inclusive cuando su hijo menor iba a visitarlo: "A Diego lo tenían secuestrado. Sentía temor a todo". La ex pareja del jugador recordó cuando el futbolista estuvo en la casa de Tigre y manifestó que "el entorno quería verlo a Diego mal. Les convenía verlo mal" y sumó en su declaración que al jugador “le robaron todo” y que "tenía miedo de quedarse solo".

Posteriormente, Ojeda apuntó contra la psiquiatra Cosachov: "Me sentí usada por Agustina Cosachov", y no solo eso, sino que agregó a sus palabras que Maradona no quería hablar con la profesional.

El momento de la internación domiciliaria

"Hablé con Cosachov, Luque, Díaz, Rita, Ana y Estela y los hijos de Maradona, excepto Junior", contó Verónica e indicó que dicha reunión después de la operación que se le realizó a Diego y que "se hizo en una cafetería". "Luque y Cosachov nos decían que era conveniente una internación domiciliaria, que lo lleven a una casa", señaló.

A su vez, remarcó que Luque les había dicho que él lo operó, pero después se enteraron que otros médicos realizaron la intervención quirúrgica

Por último, Verónica Ojeda lloró y relató la relación de Maradona con su hijo Dieguito: "Él corría y se le tiraba encima. Era al único que no echaba".

